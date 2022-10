Lucas kopierer gerne Wæhler, hvis det kan skaffe tre point

FODBOLD:0-0 ude mod AC Horsens fik ikke just de mange medrejsende AaB-fans til at danse regndans af glæde efter kampen, og det kan kaptajn Lucas Andersen sådan set godt forstå. Han så dog små tegn på fremgang i AaB's offensiv, der efter kampen måtte stå for skud, da den igen ikke formåede at producere en scoring.

- Første halvleg var udmærket i flere faser. Vi havde et stabilt udtryk, og vi fik sat mere sammen, end vi har gjort i de foregående kampe, men i anden halvleg lykkedes vi ikke med at få skabt chancerne på samme måde, siger Lucas Andersen, der selv var med i flere gode situationer inden pausen. Lidt større skarphed fra holdkammeraterne kunne meget vel have skabt en forløsende scoring.

- Strukturen var god i dag. Jeg kan ikke tælle de helt store Horsens-chancer. Der er nogle tegninger i det offensive, men vi skal stadig prøve at sætte vores offensive kræfter mere i scene. Det er nok meget sigende for den situation, vi er i. Det har ikke været godt nok indtil videre, men der er kun én vej

Lucas Andersen er selv meget bevidst om det ansvar, der hviler på ham. Til trods for en lang skadespause har der hele tiden været enorme forventninger til AaB's nummer 10. Det er et pres, han lever med, men han er også første mand til at erkende de øjeblikkelige udfordringer.

- Jeg er en offensiv spiller, der gerne vil være afgørende, og det har jeg ikke været, så det er ikke godt nok. Jeg føler dog, at jeg lægger alt hvad jeg kan på banen. Jeg forsøger at være en leder og være med i presspillet - i det hele taget bare være der for holdet, så jeg forsøger at være med til at rykke os ud af den her situation, vi er i. Men slutprodukt har der ikke været meget af. Der er kun én ting at gøre, og det er at blive ved med at prøve, og så håber jeg, at det kommer i de næste kampe, siger Lucas Andersen.

Han er selv trukket i arbejdstøjet, hvilket mandagens kamp i Horsens også viste. Her så man en Lucas Andersen, der havde flere bolderobringer. Den indstilling vil Andersen meget gerne have med videre til næste opgave, der er en ny nøglekamp ude mod Lyngby allerede fredag.

- Jeg kan huske, at vi har været presset i en anden sæson, hvor Kjetil Wæhler fik scoret i det 93. minut i Lyngby, så vi vandt 2-1, og hvis det er sådan noget, der skal til, så tager vi det med. Det eneste, der tæller for os lige nu er en sejr. Det er der, vi er lige nu.

- Vi skal have tre point, og dem skal vi helst have på fredag. Vi skal arbejde os ud af det her. Det kan godt være, at vi har visioner og planer og alt muligt andet. Det kan vi ikke bruge til noget lige nu. Det handler om tre point og ikke så meget andet.

