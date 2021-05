Lucas-skade kan ændre Inges indkøbsseddel

FODBOLD:Lucas Andersen var udset til at være manden, der skulle gå forrest, når AaB i den kommende sæson skal jagte klubbens erklærede mål om plads i top fire i Superligaen.

Det bliver så ikke tilfældet efter undersøgelser tirsdag aften viste, at nordjydernes største profil er sat ud af spillet på ubestemt tid med en korsbåndsskade.

For AaB's sportschef Inge André Olsen betyder det, at der skal skrives nogle flere linjer til den plan, han havde lagt for sommerens transfervindue.

- Uden at jeg ved det med 100 procents sikkerhed, er Lucas nok ude i seks til 12 måneder. Men det er sikkert, at vi må planlægge uden ham en lang periode frem, og det skal vi havde set på, siger Inge André Olsen, som tilføjer, at Lucas Andersens langtidsskade formentlig kommer til at betyde, at der skal laves et eller flere indkøb, som ikke har indgået i planerne indtil videre.

- Det kan sagtens være, det ser vi på, lyder det kortfattet fra sportschefen.

Tidligere AaB'er på blokken

En af de spillere som i flere tidligere transfervinduer har været meldt på vej til AaB, er klubbens tidligere profil Nicolaj Thomsen. Hans kontrakt med FC København er udløbet, og det er blevet noteret af Inge André Olsen, som erkender, at midtbanespilleren er et emne for AaB.

- Vi har mange kandidater til de tre midtbanepositioner, som vi ser på og snakker med. Vi vil altid vurdere om spillere, som har været tidligere i AaB, passer ind i den strategi vi har nu, og om de har den rette sult, kvalitet og alt det andet, der skal tjekkes af på. Så vi kender godt til Nicolajs situation, fortæller Inge Andre Olsen.

Det er i øvrigt slet ikke sikkert, han behøver at bruge ret mange kræfter på at overveje 28-årige Nicolaj Thomsen som et muligt indkøb. Skagboen er i følge BT tæt på at skifte til den japanske klub Urawa Red Diamonds.

Kusk er klar til Playoff

Inden der skal købes og sælges spillere, er det imidlertid fredagens Europa Playoff-kamp på udebane mod AGF, der fylder mest for AaB's norske sportschef.

- Det er en fantastisk mulighed for at vise, at vi er et godt hold, som udvikler os, fastslår Inge André Olsen.

Han kan i den sammenhæng glæde sig over, at Kasper Kusk onsdag var tilbage i fulde omdrejninger på træningsbanen. Kantspilleren måtte udgå af mandagens kamp mod SønderjyskE efter at have fået et slag over knæet og stod derfor over tirsdagstræningen.