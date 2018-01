Lukningstruede HC Midtjylland redder sig økonomisk

HÅNDBOLD: Der vil fortsat være ligahåndbold på programmet i HC Midtjylland i fremtiden.

På et møde med potentielle investorer torsdag fik klubben så mange positive tilkendegivelser, at man lykkedes med at skrabe den million i kassen, som var nødvendig for overlevelse.

Dermed kan klubben som minimum fuldføre indeværende sæson og næste sæson.

Det skriver Herning Folkeblad.

Ifølge avisen var over 100 erhvervsfolk og andre interesserede mødt op for at høre om klubbens fremtidsplaner og likviditetsbehov.

Det er dog uvist, hvilket niveau klubben kører videre på. Det afhænger af, hvor mange kroner der i sidste ende kommer i klubkassen.

På grund af den trængte økonomiske situation stopper sportschef Morten Secher, mens den norske stregspiller Besard Hakaj skifter til Århus Håndbold øjeblikkeligt.

I stedet håber HC Midtjylland, at man med en talentsatsning kan få flere egenproducerede spillere på ligaholdet i fremtiden.

Klubben ligger aktuelt nummer 11 i 888 Ligaen. Der er kun to point ned til nedrykningspladserne.

/ritzau/