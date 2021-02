Luksuriøse Champions League-forberedelser for Aalborg Håndbold

HÅNDBOLD:Aldrig har Aalborg Håndbold været så store favoritter i en Champions League-kamp, som det er tilfældet, når Zagreb torsdag aften gæster Jutlander Bank Arena.

Det kroatiske mesterhold har tabt alle holdets 10 hidtidige kampe i den europæiske turnering, mens aalborgenserne har fem sejre og indtager fjerdepladsen blandt de otte hold i gruppe B.

- Der er ikke noget, der er nemt i Champions League, men vi har et bedre hold end dem, så hvis vi kan holde fokus og levere en koncentreret indsats, tager vi også de to point, fastslår Aalborg Håndbolds direktør, Jan Larsen.

Kæmper for de sjove placeringer

Presset i forhold til at blive blandt de seks bedste og gå videre fra gruppen eksisterer ikke længere på de danske mestre - efter at det europæiske håndboldforbund (EHF) for nylig besluttede, at give alle hold en billet til 1/8-finalerne.

- Det ændrer egentlig ikke så meget, for vi har hele tiden kigget mod de sjove placeringer og har stadig udsigt til at møde nummer fem i den anden gruppe, hvis vi kan holde vores øjeblikkelige fjerdeplads, siger Jan Larsen.

Magnus Saugstrup og Aalborg Håndbold risikerer i værste fald at skulle spille fem kampe i løbet af de næste ni dage. Arkivfoto: Henrik Louis

Direktøren melder om fornyet energi hos spillerne, efter at truppen først kom hjem fra Champions League-skuffelsen i Nantes fredag morgen i sidste uge. Siden har de nemlig haft tre sjældne fridage i træk - efterfulgt af tre fulde træningsdage - hvilket har været muligt, fordi tirsdagens udekamp i Kiel blev aflyst på grund af coronasmitte hos tyskerne.

- Jeg tror, det har været sundt - især for vores VM-spillere - lige at komme hjem til familien, tage fødderne op på sofabordet og reflektere lidt over tingene. Det har der ikke været megen tid til, og det bliver der heller ikke fremadrettet, hvor der venter et meget komprimeret program, fortæller Jan Larsen.

Skal være klar med kort varsel

Det er endnu ikke fastlagt, hvornår Kiel-kampen kan placeres i kalenderen, men det kan i teorien blive allerede i næste uge, som i så fald vil byde på tre kampe for Aalborg Håndbold.

- Det kan lyde vanvittigt, men det er det muliges kunst i øjeblikket, og det har vi forståelse for. Vi holder os klar med kort varsel og er bare glade for, at vi får lov til at spille kampe, siger direktøren med henvisning til coronapandemien.

Mod Zagreb torsdag kan Aalborg Håndbold igen råde over playmaker Felix Claar, der var syg senest mod Nantes, mens trioen Buster Juul, Jonas Samuelsson og Sebastian Henneberg fortsat sidder udenfor.

Champions League-kampen, der er Aalborgs fjerdesidste i gruppespillet, begynder kl. 18.45 og vises på TV3 Max.

Allerede lørdag skal Aalborg Håndbold på den igen, når de på udebane møder GOG i en topkamp i HTH Herreligaen.