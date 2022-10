Lutter nederlag til AaB-talenter

FODBOLD:Udfaldene blev de samme, da AaB's hold i U19-, U17- og U15-ligaen lørdag havde besøg af AGF.

Det blev således til nederlag for alle tre AaB-hold.

I U19-ligaen led AaB sæsonens syvende nederlag i ni kampe, da AGF vandt 4-2. AaB's Sebastian Stahlfest udlignede i det 33. minut til 1-1, efter at Jacob Andersen havde bragt AGF foran, men i anden halvleg kom gæsterne foran både 2-1 og 3-1, inden indskiftede Anders Noshe, der i sidste sæson fik sin superligadebut for AaB, fik reduceret til 2-3.

Lige lidt hjalp det dog, for Mathias Dahl Sauer slog den aarhusianske sejr fast i kampens slutfase, og derfor er AaB fortsat næstsidst i U19-ligaen.

I U17-ligaen er AaB også næstsidst, og det blev der ikke ændret på lørdag. AaB tabte 1-4 til AGF, efter at Nikolai Veilbæk Andersen ellers havde udlignet til 1-1 kort før første halvlegs afslutning. I kampens sidste halve time scorede gæsterne tre gange.

I U15-ligaen ligger AaB nummer 10 ud af 14 hold, men det blev heller ikke til point lørdag, idet AGF vandt 2-1. Marcus Bondes føringsmål sendte AaB til pausen foran 1-0, men i kampens sidste otte minutter scorede gæsterne to gange og tog en sejr med hjem til Aarhus.

- Det er bittert at tabe i sidste sekund, men langt hen ad vejen synes jeg, at vi spillede en god kamp, og vi skabte nok til at vinde. Desværre lukkede vi dem ind på en personlig fejl, men alt i alt var det en god kamp mellem to gode hold, siger Dennis Deleuran, der er cheftræner for AaB's U15-hold.