16 års hårdt arbejde gav pote for lykkelig dansk VM-helt

PERTH:Først dybt inde i overtiden sikrede Danmark sig tirsdag den meget afgørende sejr over Haiti ved VM i fodbold.

Sanne Troelsgaard fik en friløber, og lige inden hun for alvor blev presset bagfra, sparkede hun kuglen i nettet til 2-0 og sendte Danmark i ottendedelsfinalen.

- Jeg kan ikke beskrive det. Jeg er tom for ord. Det plejer jeg ikke at være. Det er glædestårer, der er på vej, kan jeg mærke.

- Hold kæft, det er fedt, siger den 34-årige VM-debutant Sanne Troelsgaard til Viaplay, mens Re-Sepp-Ten buldrer ud af højttalerne på stadion i Perth.

Hun tog sig god til at afslutte, da hun nåede ind i feltet, og det var klogt. I hvert fald havde Haitis målmand ikke en chance.

- Det nytter at træne godt. Jeg har lavet den mange gange til træning. Det var 16 års arbejde. Er du sindssyg, det var godt, siger Sanne Troelsgaard.

Den bundrutinerede offensivspiller, der er alderspræsident i VM-truppen, blev tiljublet af sine holdkammerater, og det var hun taknemmelig for.

- De sagde til mig, at det er mig vel undt. Jeg er jo ikke helt ung mere, og jeg ved godt, at jeg nok ikke står her igen om fire år. Så at komme ind og sætte sit aftryk, det er fandeme fedt, siger Troelsgaard.

Danmark var længe under pres mod Haiti, men kan altså nu se frem til en VM-ottendedelsfinale mod værtsnationen Australien.

Den kamp bliver spillet i Sydney 7. august.

