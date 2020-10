Lykkelig Hvilsom efter tredje sejr: Vi har jo ikke været vant til at vinde fodboldkampe

FODBOLD:Hobro IK vandt tirsdag aften den tredje kamp på stribe i 1. division.

Efter de første to kampe kun havde givet et enkelt point, er Hobro nu hoppet op i tabellen og indtager nu tredjepladsen efter fem kampe.

Og alene det med at vinde kampe, er noget, der skaber glæde i Hobro - det er de nemlig ikke så vant til.

- Jeg sad jo på tribunen og så en del kampe i sidste sæson, hvor vi egentlig var med i nærmest alle sammen, men hvor det altid endte uafgjort. Så alene det, at vi vinder giver en masse glæde. Det har vi ikke været vant til, siger angriberen Mads Hvilsom, der tegnede sig for sin tredje sæsontræffer, da han rettede et skud fra Thomas Enevoldsen i netmaskerne efter 36 minutter.

- Jeg tror, det er første gang nogensinde, at jeg næsten er ked af, at jeg får sat en lang tå på. For Thomas har virkelig jagtet det første ligamål og han har fortjent det efter bare at være blevet placeret midt i det hele fra starten. Og da vi så fik et straffespark få minutter senere, så var jeg ikke i tvivl om, at han skulle sparke, siger han.

Hobro kom dog under pres mod slutningen af kampen, hvor Skive for alvor pressede på for udligningen, efter Sebastian Denius havde reduceret på et afrettet langskud.

- Vi spillede en rigtig god første halvleg, men vi mangler virkelig at få den sidste halve time på plads. Men nu har vi vundet tre kampe, der egentlig har været grimme. Og så kan vi forhåbentlig bygge på, siger han.

Det føromtalte straffespark lignede dog et tyndt et af slagen, da Jacob Tjørnelund blev tacklet i feltet - det så ikke ud til, at der var en forseelse.

- Men vi følte os selv meget snydt, da vi mødte Viborg i sæsonpremieren mod Viborg. Nu havde vi nok lidt held i Hvidovre og så også i dag, men jeg er ret sikker på, at det hele udligner sig over en sæson, siger han.