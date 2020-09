Lykkelig Jesper Jensen efter storsejr: Det var dejligt at komme i gang igen

ISHOCKEY:FRederikshavn White Hawks anses af nogle for bejlere til titlen som dansk mester i denne sæson, og fredag aften satte holdet en streg under, at man ikke er helt tosset, hvis man går rundt og har den idé.

Frederikshavnerne kørte nemlig rundt med gæsterne fra Rødovre Mighty Bulls og vandt sæsonpremieren med hele 6-1 - særligt brillerede førstekæden med nytilgangene Jesper Jensen og Frederik Bjerrum, samt den tilbagevendt russer Alexander Bumagin. Kæden leverede hele 10 point.

- Det var da en god start for os, men det var måske en smule tilfældigt, at det hele fungerede så godt for os. Vi har jo ikke spillet så meget sammen endnu, siger landsholdsspilleren Jesper Jensen, der selv bidrog med fuldtræfferen til 4-1.

Det var på assist fra Alexander Bumagin og dem fik russeren mange af denne aften, da han stod for hele fire oplæg.

- Det er i hvert fald to gode spillere, jeg er kommet i kæde med. Og Bumagin er virkelig pasningsstærk, kan vi godt blive enige om, siger Jesper Jensen.

Styrkeforholdet i dansk ishockey i denne sæson vil han dog ikke kloge sig på endnu.

- Det er en lang sæson, der venter, og vi har fået en dejlig start. Men der er mange kampe endnu, og jeg tror, vi gør klogest i bare at fokusere på vores eget spil og gøre det, vi er bedst til, siger han.

Det var de første ishockeykampe i Danmark siden starten af marts, der blev afvikelt fredag aften.

- For os alle sammen er det jo ved at være rigtig længe siden, at vi har haft en rigtig kamp om point. Så det var virkelig dejligt at komme i gang, siger Jesper Jensen.

Frederikshavn spiller igen onsdag - denne gang på udebane mod Rødovre.