-Lykkelig matchvinder efter sen pokalscoring: Der var ingen grund til 30 minutter mere

FODBOLD:- Vi spillede jo i fredags og har kamp igen på lørdag, så jeg synes ikke, der var grund til at spille 30 minutter mere.

Matchvinder Bardhec Bytyqi var et stort smil, efter han havde sikret Jammerbugt FC avancement til tredje runde i Sydbank Pokalen med et mål i det 89. minut.

Den målfarlige kantspiller fik bolden uden for feltet, og så sendte han ellers et utageligt fladt skud ind ved den nærmeste opstander - hans ottende sæsonmål i otte kampe.

- Kan man holde det snit, så er det jo ikke helt dårligt. Jeg føler bare, at alt går op i en højere enhed i øjeblikket. Inden sæson havde jeg meget fokus på at blive mere kampafgørende og har trænet mange afslutninger, og det har jo bare båret frugt, må man sige, siger Bardhec Bytyqi.

Ligesom flere andre af holdets profiler var han startet på bænken for at give flere spillere chancen for at levere i et tæt kampprogram - og selvom holdet var bagud ved pausen, så var det ikke på grund af mangel på chancer.

29























































Galleri - Tryk og se alle billederne.

For havde der været lidt skarphed foran kassen, så havde Jammerbugt afgjort kampen længe inden.

- Vi spiller med et hold, der ikke er så sammenspillet, og så har vi selvfølgelig også lidt held til sidst. Men man kan altid fighte og gå ind i duellerne, og det gør vi i dag. Og så rider vi jo bare videre på den her bølge, siger træner Bo Zinck.

Holdet har vundet samtlige otte kampe efter sommerpausen og har stadig ikke tabt i 2020.

Nu kan Jammerbugt så sætte sig i venteposition inden torsdagens lodtrækning til tredje runde, der afvikles i midten af november.

- Jeg vil helst ikke sige, hvem vi ikke vil have, for så ender vi altid med at få dem, siger Bo Zinck.

- Men lad os bare få et af de helt store hold nu, for så har vi prøvet det. Og vi har jo tidligere vist, at spiller vi heroppe, så kan vi drille dem alle sammen, siger træneren om sit ekstremt succesrige mandskab.