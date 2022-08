Lykkelig vinder og meget glad taber efter pokalfest i Klitmøller

FODBOLD:Der er mange måder at tabe en fodboldkamp på, men Klitmøllers 1-2-nederlag til Jammerbugt FC i første runde af Sydbank Pokalen skabte i bund og grund glæde i begge lejre.

- Det var fedt at se så mange mennesker. De bakkede os virkelig godt op, så det kunne ikke have været bedre, siger Klitmøllers cheftræner Martin Haahr, der bestemt havde grund til at smile trods nederlaget.

- Vi leverer en perfekt indsats. Desværre er der lidt kvalitetsforskel. Det var fantastisk, at vi kunne holde kampen i live. Vi lykkedes med meget af det, vi gerne ville, så det er afgjort en tilfredsstilende følelse, vi står med, siger Martin Haahr.

- Man kunne også se på spillerne, hvor glade de var for præstationen og oplevelsen, så det giver helt sikkert blod på tanden. Vi havde gerne solgt kampen på forhånd for det her, så vi er egentlig glade, selvom vi har tabt, siger Klitmøllers træner.

Hos Jammerbugt FC var der flere debutanter på banen. Blandt dem fandt man U19-spilleren Mads Rønnow, der normalt slår sine folder på Jetsmarks U19-hold. Han spillede på den centrale midtbane, hvor han gjorde god fyldest og var meget med i spillet. Faktisk kunne man argumentere for, at teenageren burde have scoret i sin debut.

- Jeg skulle nok have scoret en enkelt, men nu fik jeg heldigvis en halv assist, så det var en fin kamp at få debut i. Vi skulle nok have vundet lidt større, men Klitmøller gjorde det også godt. Jeg er overrasket over deres vilje og måde at spille på, siger Mads Rønnow, der var glad for at notere sig for sin første kamp for Jammerbugt FC.

- Det er noget, jeg har trænet efter i lang tid. Nu har jeg været med omkring holdet i et par uger, og så var det dejligt at få 90 minutter i min første kamp. De andre spillere har været gode til at få mig med i spillestilen, så det har været nemt nok at glide ind i spillet, siger Mads Rønnow.

Jammerbugt FC åbner 2. divisionssæonen lørdag med en svær udekamp mod Kolding IF, der af mange regnes som favorit til at rykke op i 1. division.