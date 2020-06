Lykkens gudinde Tjørnelund: Vi har en ro i de vigtige kampe

FODBOLD:Jacob Tjørnelund er måske ved at udvikle sig til lidt en lykkens gudinde for sig selv og holdkammeraterne i Hobro.

Den ellers ofte skadede forsvarsspiller scorede søndag sit fjerde mål i karrieren, da han udlignede til 1-1 i den ekstremt vigtige udekamp mod Esbjerg og sendte holdet på vej mod sejren - og Hobro har fået point i alle de fire kampe, venstrebacken har fundet frem til netmaskerne.

- Det kan jeg da godt håbe på, at jeg er. Men så skal jeg til at score noget mere, lyder det med et stort grin fra Jacob Tjørnelund, der faktisk også scorede sit første mål i karrieren i Esbjerg i en kamp, der endte 4-4 tilbage i 2015.

- Jeg tror faktisk, at Babayan får taget en rigtig dårlig førsteberøring, og så finder bolden frem til mig. Og så måtte jeg jo lige hjælpe ham med at få en assist, siger han med et stort smil.

Sejren sender igen Hobro fem point foran Esbjerg i kampen om tredjepladsen, der vil sende holdet ud i to playoffkampe om at forblive i Superligaen.

- Vi har en god fornemmelse af, hvor vi står henne som hold. Da vi tabte i Randers forleden var det vel nærmest første gang i denne sæson, at vi ramte helt ved siden af skiven, men ellers har vi et solidt koncept, Vi ved jo godt, at vi ikke skal gå ud og melde, at vi vil spille med om pladserne i top-seks. Det ville i hvert fald være et gigantisk mirakel. Så vi har måske en fordel i, at vi ved, at der er stor sandsynlighed for, at vi får chancen for at spille om det i playoff, mens det for de andre måske er en større overraskelse, siger Jacob Tjørnelund.

- Vi har en stor tro på os selv, og vi har nok også en ro omkring det, fordi vi har prøvet det før. Sidste år var vi igennem hele møllen og klarede det igennem alle nedrykningskampe. Det er også det, der gør, at vi holder roen i dag og får vendt det hele, siger han.

De to mandskaber tørner sammen allerede igen på søndag - denne gang på DS Arena.

- Nu vil du nok sige, at det er en skuffelse, hvis vi ikke bliver nummer tre. Men i hvert fald står vi rigtig godt nu med det forspring, vi har skaffet os. Vi står vel endnu bedre, end vi gjorde inden gruppespillet startede, siger Jacob Tjørnelund.