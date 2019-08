Lyn og torden: Jammerbugts kamp blev aflyst

FODBOLD: Jammerbugt FC's mandskab i 2. division i fodbold kommer ikke i aktion i denne weekend. Holdet skulle lørdag eftermiddag have mødt Middelfart på hjemmebanen i Pandrup, men det opgør blev aldrig til noget på grund af det uvejr, der hærgede området.

- Spillerne nåede slet ikke ud til opvarmningen, for omkring klokken 13.20 blev det helt mørkt, og lyn og torden trak ind over stadion, forklarer Jammerbugt-træner Bo Zinck.

Klokken 14.00 holdt dommer Nikolaj Boddum Pedersen og de to hold en rådslagning og blev hurtigt enige om at aflyse opgøret og udsætte det til et endnu ikke fortsat tidspunkt.

- Lynet slog flere gange ned tæt på stadion, og vejrudsigten lovede ikke umiddelbar bedring, så der var kun én ting at gøre. Når vi taler om spillernes sikkerhed, skal man ikke tage nogen chancer, fastslår Bo Zinck.

Selvom Jammerbugt FC havde 120 minutters pokalfodbold i benene fra midtugen, stod en aflysning dog ikke højt på trænerens ønskeliste.

- Middelfart var også ude i forlænget spilletid i deres pokalkamp, og de så ud til at komme med de samme 11 spillere, hvor vi havde doseret kræfterne lidt, så vi var altså helt klar til den kamp.

- Det positive er dog, at det var en hjemmekamp, der blev aflyst. Sponsorerne fik stadig noget godt at spise og drikke, og vores spillere var hjemme i løbet af en halv time. Havde det været en udekamp var hele dagen jo spildt, siger Bo Zinck.

Jammerbugt-træneren forventer, at der mandag bliver sat et nyt kamptidspunkt på opgøret. Den nye dato bliver formentlig i september og under alle omstændigheder et midtugeopgør.