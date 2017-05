Lyngby får licens til at fortsætte i superligaen

Cheftræner David Nielsen og Lyngby får fornyet licens til at spille i superligaen. Foto: Scanpix

KØBENHAV: Dansk Boldspil-Union (DBU) meddeler på sin hjemmeside, at fodboldklubben Lyngby får licens til at spille i Alka Superligaen i næste sæson.

Licensappeludvalget behandlede tirsdag en appelsag fra Lyngby, efter at Licensudvalget 3. maj havde afvist klubbens ansøgning om at få licens til at fortsætte i den bedste række i næste sæson.

- Vi er enige med Licensudvalget i, at Lyngby BK på tidspunktet af Licensudvalgets afslag ikke havde dokumenteret klubbens evne til at fortsætte i Superligaen.

- I forbindelse med ankesagen har klubben blandt andet dokumenteret kapital- og likviditetsforøgelse og afhjulpet en række andre usikkerhedspunkter i klubbens budget og dermed dokumenteret, at der som minimum er økonomi til at fortsætte til udgangen af næste sæson, meddeler udvalget.

Lyngby indtager tredjepladsen i Superligaen før sidste runde./ritzau/