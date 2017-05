Lyngby-formand: Vi ser ydmygt fremad

Lyngby fik tirsdag licensen på plads for næste sæson. Scanpix/Per Kjærbye

LYNGBY: Licensappeludvalget besluttede tirsdag at tildele fodboldklubben Lyngby licens til næste sæson i Alka Superligaen.

Beslutningen skaber lettelse i den økonomisk udfordrede klub, der ligger på tredjepladsen før sidste runde i indeværende sæson.

- Vi er selvfølgelig glade for, at Licensappeludvalget har tildelt os superligalicens til den kommende sæson, siger Lyngby-formand Torben Jensen til klubbens hjemmeside.

- Vi er stolte over den sæson, vi har præsteret inde på banen, og at vi nu har ryddet den sidste usikkerhed af banen i forhold til næste sæson, gør, at vi ydmygt kan kigge fremad, siger han.

Lyngby fik 3. maj afslag på licens for næste sæson af Licensudvalget.

Klubben har længe haft økonomiske vanskeligheder, og Lyngbys ejer, Hellerup Finans, har løbende postet millioner i klubben i den seneste tid.

Mandag meddelte Lyngby, at klubben ville hente yderligere 20 millioner kroner, som delvist skulle finansieres af Hellerup Finans og delvist af en kapitalforhøjelse.

Selv om Licensudvalget har tildelt Lyngby licens for næste sæson, så kritiserede udvalget Lyngby for den måde, klubben har håndteret sagen på.

Lyngby har i offentligheden stillet sig uforstående over for, hvorfor klubben ikke var blevet tildelt licens i første omgang.

- Vi har taget kritikken og uenigheden om sagens forløb til efterretning, men det er fortid fra nu af, siger Lyngby-formand Torben Jensen./ritzau/