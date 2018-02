Lyngby-spillere kræver løn senest tirsdag

FODBOLD: Spillerforeningen har fredag sendt et påkrav til konkurstruede Lyngby Boldklub.

Senest på tirsdag skal superligaklubben udbetale løn for januar til spillerne, skriver Spillerforeningen i en pressemeddelelse.

Hvis ikke lønnen udbetales, så kan spillerne fra og med onsdag ophæve deres kontrakter og forhandle med andre klubber, forklares det videre.

- Det er selvfølgelig kedeligt, at det er kommet hertil, men ved at sende et påkrav til Lyngby Boldklub sikrer vi, at spillerne kan agere, hvis der ikke kommer en løsning.

- Vi er fortsat i dialog med klubbens ledelse og håber selvfølgelig, at deres bestræbelser på at finde en ny ejer bliver realiseret, siger direktør i Spillerforeningen Mads Øland./ritzau/