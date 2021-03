Lynge stopper i AaB A/S-bestyrelse: Alt har en ende

AALBORG:Mr. AaB stopper i bestyrelsen for AaB A/S. Det fremgår af indkaldelsen til generalforsamlingen i aktieselskabet, der står bag superligaholdet AaB.

Lynge Jakobsen, der i perioden fra 1996 til 2013 var først sportschef og siden sportsdirektør i AaB, trådte efterfølgende ind i bestyrelsen som repræsentant for AaB’s amatørafdeling, men det stopper altså nu på generalforsamlingen, der holdes 6. april klokken 16.00 på Aalborg Portland Park.

Der er ifølge den 70-årige Lynge Jakobsen intet dramatisk i, at han nu vælger at træde ud af A/S-bestyrelsen

- Det er bare alt lagt sammen, hvor jeg har vurderet, at alt har en ende. Det har det bestyrelsesarbejde også. Og så synes jeg det er det rigtige tidspunkt at trække mig, konstaterer Lynge Jakobsen overfor nordjyske.dk.

Det er dog ikke helt slut med AaB for personen, der om nogen har tegnet AaB i en lang årrække med sine poster i klubben først som spiller, siden som sportschef og altså her til sidst som bestyrelsesmedlem i AaB A/S.

- Jeg stopper ikke med mit frivillige arbejde i AaB af 1885. Det fortsætter jeg med. Så helt ud af AaB er jeg stadig ikke, og det kommer jeg heller aldrig, fastslår Lynge Jakobsen.

Af indkaldelsen til generalforsamlingen i AaB A/S fremgår det, at AaB af 1885 erstatter Lynge Jakobsen med Henrik Hagbarth.

Desuden indstilles det til generalforsamlingen, at der skiftes ud på yderligere en post i bestyrelsen. Det er Jakob Møller Knudsen, der ikke ønsker genvalg. Han foreslås erstattet med den kendte nordjyske iværksætter og rigmand Mads Peter Veiby.

Niels David Nielsen er også på valg. Han indstilles til genvalg.

Af årsrapporten, der i sin fulde længde kan læses her, fremgår det, at AaB i 2020 har realiseret et overskud før skat på 12,1 mio. kr. mod et underskud før skat på 33,5 mio. kr. i 2019.

- Året 2020 var et år hvor aktiviteterne har været kraftigt påvirket af Covid-19, men samtidig også et år, hvor især transferindtægterne er øget markant i forhold til 2019. Resultat svarer til de senest udmeldte forventninger i januar 2021, hedder det blandt andet i rapporten

Transferindtægterne udgør 48 millioner kroner i 2020 mod 1,1 million kroner i 2019.