Lynhurtige Malthe skal bidrage til udvikling af banebrydende racerbil

SENNELS:Som bare 19-årig racerkører Malthe Jakobsen fra Thy en vigtig del af det franske bilmærkes indsats i FIA World Endurance Championship og skal bidrage til udviklingen af den banebrydende Peugeot 9X8 Hypercar.

I november 2022 blev den unge thybo som nykåret European Le Mans Series-mester i LMP3-klassen inviteret af Peugeot til at deltage i den officielle FIA WEC Rookie Test i Bahrain. Her imponerede det danske talent i en sådan grad, at franskmændene holdt kontakten ved lige.

Som officiel juniorkører for Peugeot Sport kommer Malthe Jakobsen i denne sæson til at være fast del af test- og udviklingsteamet på testdage og i simulatorsessioner på fabrikken i Frankrig.

For at få mest mulig løbserfaring fortsætter Malthe Jakobsen sit engagement med COOL Racing/CLX Motorsport i både European Le Mans Series samt ved 24 timers-løbet på Le Mans, der køres om to uger.

At få netop Malthe Jakobsen tilknyttet Peugeot har været en prioritet for mærkets CEO, Linda Jackson:

- Hos Peugeot er vi fremsynede, og dyrkelsen af de unge kørere og rising stars har altid været en prioritet for os. Malthe Jakobsen har vist sig at være en hurtig, ung kører med alle de nødvendige færdigheder og kvaliteter, og vi har ambitiøse fremtidsplaner for ham.

Malthe Jakobsen selv er glad for den store mulighed, Peugeot og Team Peugeot TotalEnergies har givet ham:

- Jeg er super glad og stolt over at blive del af Peugeot-familien, efter de gav mig muligheden for at køre en Hypercar sidste år i Bahrain. Peugeot er en vigtig spiller i bilindustrien med en flot historie i motorsport. Jeg håber, vi kan skabe noget stort sammen i motorsporten.