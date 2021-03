Lynscoringer i begge ender: Pirates presset længe inden smal sejr

ISHOCKEY:Det kan gå meget hurtigt i ishockey. Det viste Aalborg Pirates i den første kvartfinale hjemme i Bentax Isarena, hvor holdet i 3. periode vendte et truende nederlag mod Herlev Eagles til sejr med fire mål.

Og Piraterne viste det igen i den 2. kvartfinalekamp mod ørnene fra Herlev, da to scoringer på under et minut allerede i kampens fjerde minut så ud til at kunne blive meget hurtigt udslagsgivende.

Der stod Mikkel Højbjerg på begge de to lynscoringer: først fik han efter noget klumpspil prikket pucken ind i Herlevmålet. Målet blev godkendt efter det man i fodbold kalder en længere VAR-pause. Det skyldtes, at dommerne var i tvivl om, hvorvidt pucken lå fri eller i hænderne på Herlevkeeperen.

Men videokigningen faldt ud til Mikkel Højbjergs fordel, og så slog han til igen bare 34 sekunder senere i aalborgensisk powerplay.

Det betød en Herlev timeout efter under fire minutter!

Det stabiliserede da også Herles defensiv, men da Martin Lefebvre godt et minut før første periodes udløb gjorde det til 0-3 på en lynkontra sat op af Pierre Olivier Morin og Thomas Spelling, ja så var det hele da for alvor sat på plads - troede man.

For lige så godt Piraterne var kommet ud til 1. periode, ligeså skidt kom de ud til 2. periode.

Og igen gik det stærkt. For to dumme pirat-udvisninger inden for samme minut i kampens 26. minut betød tre mod fem, og det udnyttede Herlev til to lynscoringer - begge sat ind af svenske Jesper Thörnberg.

Og minsandten om Herlev de kopierede Piraternes 1. periode ved sent i 2. periode at score et tredje mål - Luis Blak Olsen stod bag det, så stillingen før de sidste 20 effektive spilleminutter var 3-3.

Det lykkedes dog Piraterne efter en hård kamp i tredje periode at sikre sig en 4-3 sejr på Spar Nord Arena i Herlev.

En scoring - igen efter et dommertjek af videosekvenserne ved målet - af Jeppe Jul Korsgaard afgjorde i det 46. minut kampen til nordjydernes fordel.

Også selv om Herlev de sidste to minutter tog deres keeper ud og pressede hårdt på Piraternes mål. Men defensiven stod imod, og nu fører Aalborg Pirates som ventet kvartfinaleserien mod sjællænderne med 2-0 inden næste opgør tirsdag i Bentax Isarena.