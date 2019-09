Lyspunkter hos Vejgaard trods nyt nederlag

FODBOLD:Regner man onsdagens pokalafklapsning mod AaB med, var det det femte nederlag i træk, som Vejgaard Boldspilklub lørdag løb ind i, da 2. divisionskampen ude mod FC Sydvest blev tabt 1-3.

Alligevel var der fremgang at spore hos nordjyderne.

- Det er en lidt underlig fornemmelse. Vi har igen tabt en fodboldkamp, og det er vi ikke tilfredse med, men udover det leverede vi en flot kamp. Vi kom hurtigt bagud 0-2, fordi vi glemte at dække op, men derfra skabte vi flere chancer end i de foregående fire kampe tilsammen. Vi havde fem 100 procent chancer, som vi skulle have scoret på, siger Vejgaard-træner Christian Flindt Bjerg.

FC Sydvest - Vejgaard Boldspilklub 3-1 (2-0) Mål: 1-0 Marco Hansen (3. minut), 2-0 Marco Hansen (24. minut), 2-1 Martin Sloth-Kristensen (64. minut), 3-1 Ardit Murati (76. minut) Udvisning: Martin Sloth-Kristensen, Vejgaard (71. miut) VIS MERE

Vejgaard fik reduceret til 1-2 i anden halvleg, men comebackforsøget blev spoleret, da Martin Sloth-Kristensen blev præsenteret for et rødt kort, og det overtal udnyttede hjemmeholdet til at afgøre kampen.

- Det er en gigantisk fejl af dommeren, at Martin får sit andet gule kort. Først gav han det gule kort til en forkert spiller, og så blev han nødt til at følge op på det, da han finder ud af, at han har lavet den fejl, men han giver gult for noget, der ikke er til det.

- Hvis han skulle give en advarsel for det, var der ikke nogen fodboldkampe, der ville blive spillet til ende. Det er en skandale, at vi har en dommer, der ikke magter sin opgave, men det er ikke hans skyld, at vi ikke scorer på vores chancer, siger Christian Flindt Bjerg.

Vejgaard-træneren glædede sig til gengæld over, at han så sit hold være i spillemæssig fremgang.

- Det var et unødvendigt nederlag. Vi var ikke det mest kyniske hold på banen, men vi var det bedste hold, og vi spillede noget af det bedste, vi har gjort længe. Vi fik pladsen til det, men vi udnyttede det også, siger Christian Flindt Bjerg