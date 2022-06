Jammerbugt-ejer er ikke tilfreds med historier: - Det er bullshit

PANDRUP:- Alle har fået løn, så det er noget bullshit, når medierne skriver, at spillerne ikke har fået løn i denne måned. Jeg har lige set efter, og alle har fået udbetalt løn.

Ordene kommer skarpt og stor appel i stemmen fra Klaus-Dieter Müller, da Nordjyske ringer ham op for at få en kommentar til historierne om, at Spillerforeningen har sendt et nyt påkrav til klubben grundet manglende lønudbetalinger.

- Det er noget bullshit, når medierne skriver, at spillerne ikke har fået løn til tiden. Nogle af spillerne har stadig udenlandske konti, og der går der altså to-tre dage ekstra, inden lønnen går ind, siger Klaus-Dieter Müller.

Nordjyske har også bragt en artikel om Solomon Ogberahwe, som fortalte, at han ikke havde penge til at komme hjem til sin fars begravelse. Det er der dog ved at komme en løsning på.

- Jeg har talt med ham, så vi finder ud af det, men jeg vil gerne understrege, at det ikke er klubbens opgave at betale for flybilletter til spillerne. De får deres løn. Årsagen til, at de har fået mindre udbetalt denne måned skyldes, at vi efter grundig gennemgang har fundet ud af, at nogle spillere har fået for meget i løn i de forgangne måneder. Det har vi reguleret nu, siger Klaus-Dieter Müller.

Træt af spekulationer

Klubejeren er også træt af alle spekulationerne om klubbens fremtid. Han understreger, at planlægningen frem mod den kommende sæson kører på højtryk.

- Vi er godt i gang med planlægningen frem mod næste sæson. Vi arbejder på at bringe en ny assistenttræner og en ny fysisk træner ind. Planen er, at vi skal have en trup på cirka 25 spillere. Truppen møder ind i første uge af juli, men det kan godt være, at det ikke er alle spillere, der er på plads til den tid, men de fleste vil være på plads, siger Klaus-Dieter Müller.

Det ligger fast, at en række profiler og marginalspillere forlader Jammerbugt FC efter denne sæson. Klaus-Dieter Müller oplyser, at Diogo Pimentel, Rayan Senhadji, Farid Ikene, Moussa Kamara og Diogo Balau alle er færdige i Jammerbugt FC. Derudover kan der komme bud på nogle af de tilbageværende spillere.

- Vi oplever interesse for nogle af vores spillere, så jeg vil ikke afvise, at vi ender med at sælge en eller to, men det er stadig på et stadie, hvor jeg ikke vil nævne konkrete navne, siger Klaus-Dieter Müller.

Ifølge Nordjyskes oplysninger er Sekou Bangoura eftertragtet af flere danske klubber i både Superliga og 1. division.