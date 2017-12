Afstemning: Må landsholdet råbe "store patter"?

DANMARK: Må det danske herrelandshold i fodbold brøle "store patter" efter en sejr?

Det skal fodboldens etiske råd vurdere torsdag, efter at en video har skabt debat om spillernes sejrsbrøl.

Det skriver DR Sporten.

Da landsholdet vandt en storsejr over Irland i november, blev der lagt en video på Facebook, hvor spillerne sang og fejrede sejren. DBU delte videoen på sin officielle Twitter-profil.

I videoen råbte spillerne "store patter", og det har skabt en del kritiske kommentarer. Blandt andet fra Everyday Sexism Project Denmark, der mener, at "slagordene er med til at skabe et bestemt kvindesyn", skriver DR Sporten.

Fodboldens etiske råd skal nu vurdere, om spillerne bryder med DBU’s etiske retningslinjer. Rådet kan kun komme med en rådgivende udtalelse.

