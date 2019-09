FODBOLD:Det var målfattigt, da AaB og Hobro mandag var i aktion i Reserveligaen i fodbold.

U19-angriberen Jeppe Pedersen blev matchvinder for AaB, der på hjemmebane vandt 1-0 over Randers FC. Efter bare syv minutters spil sendte talentet et flot langskud op i det ene målhjørne.

Fra superligatruppen gav aalborgenserne gav en times spilletid til Frederik Børsting, mens Kristoffer Pallesen, Oliver Klitten, Mathias Ross og Anders Bærtelsen spillede 90 minutter.

Hobro var på besøg i Aarhus for at møde AGF, og det opgør endte helt uden scoringer. Ifølge assistenttræner Michael Kryger var der tale om en særdeles god forsvarskamp fra Hobros side.

Af de to nyerhvervelser fra Vejle, Imed Louati og Kerim Memijam kom kun sidstnævnte i aktion. Louati, der fik debut i slutfasen af søndagens superligakamp mod FC København, havde nemlig lagt sig syg.

Tilskuerne i Aarhus kunne i øvrigt se Hobro give ”comeback” til Martin Mikkelsen. Kantspilleren forlod superligaklubben denne sommer til fordel for FC Fredericia. Han har siddet ude med en skade det meste af foråret, og derfor har han brug for kamptræning. Det gav Hobro ham en hjælpende hånd med.