Mål-monster hos Vendsyssel håber på forældrenes forståelse

FODBOLD:Lasse Steffensen var den store historie op til kampen, under kampen og efter kampen mellem Jammerbugt FC og Vendsyssel FF. Angriberen med dybe rødder i netop Jammerbugt FC, gjorde det onde ved kammeraterne, da han på to minutter vendte kampen fra 0-1 til Jammerbugt til 2-1 til Vendsyssel med to scoringer.

Efter kampen kunne angriberen modtage familiens hyldest. Eller måske rettere sagt lidt kritik for at være så hård ved familiens hjerteklub. Ikke nok med Lasse Steffensens far er en ægteklubmand i Jetsmark, men Lasse Steffensens søster Line, er også ansat i Jammerbugt FC, så sympatien for Lasse Steffensens scoringer kunne potentielt ligge på et meget lille sted.

- Jeg regner da med, at mine forældre har lidt sympati for, at vi også gerne vil have nogle sejre. Vi trænger måske mere til det, end Jammerbugt, siger Lasse Steffensen.

Han var blevet skiftet ind i pausen. Hvorfor han ikke skulle starte på banen kan i bagklogskabens altid klare lys virke underligt, når man ser på den indvirkning, han fik på anden halvleg.

- Det er jo den betydning, jeg gerne vil have i hver kamp. At det så var mod Jammerbugt, gør det jo bare lidt ekstra særligt. Det var en speciel følelse. Det vil jeg ikke lægge skjul på, siger Lasse Steffensen.

Det var cheftræner Henrik Pedersen, der havde besluttet, at Lasse Steffensen skulle begynde kampen på bænken. Der var nemlig et klart ønske fra trænerens side.

- Jeg havde skældt Lasse lidt ud, for han er jo verdens flinkeste dreng. Faktisk for flink. Lørdag havde vi en snak om, at han skulle bruge lidt energi på, at vise hvilken spiller han vil være. Monsteret Lasse skulle på banen i dag, og jeg må sige, at det var et fantastisk monster, der kom ind. Vi kan kun alle være glade for hans præstation i dag, siger Henrik Pedersen, der i lighed med Lasse Steffensen var en lettet mand efter sæsonrens første sejr var en realitet.

- Det er en kæmpe lettelse, for vi har hele tiden fokus på, at vi skal blive bedre, så vi kan vinde de her kampe. Vi har leveret mange gode præstationer, men i dag var bestemt ikke en af vores bedste kampe, men vi blev ved og ved. Der er en fantastisk mentalitet i holdet, siger Henrik Pedersen, der kunne se Jammerbugt komme foran på et mål, der mindede om en gang flipper-spil, inden bolden trillede i kassen.

Jammerbugt-føringen satte Vendsyssel under pres, og havde det ikke været for Lasse Steffensens målnæse, var det nok ikke blevet til en sejr.

- Vi skulle have flere dybe løb, for dem kunne Jammerbugt ikke li'. Jeg havde også fat i Armenakas i pausen, for han faldt alt for langt ned i banen, når han skulle agere 10er. Vi skulle have flere stationer oppe i banen, og så skulle vi have indlæg ind til Lasse, siger Henrik Pedersen.

Lasse Steffensen kom ind i pausen, og derfra var han med til at dominere kampen med resten af Vendyssel-holdet.

- Vi spillede egentlig meget godt i første halvleg, og efter pausen sad vi på kampen. Vi dominerede i anden halvleg, siger Lasse Steffensen, der sled og slæbte for to mand, da han blev sendt i front. Arbejdsraseriet gav bonus, da han vandt en duel mod Marcus Sloth, der førte til 1-1-scoringen.

- Normalt er der altid plads mellem keeperens ben, men denne gang valgte jeg at lægge den højt, og den gik jo heldigvis også i mål. Det var en forløsning at se bolden gå i mål. Nu har jeg haft en lille måltørke. så det var fint, at jeg kom ind og fik vist, at jeg kan være irriterende at bryde med, siger matchvinderen, der håber på mere.

- Det har en kæmpe betydning for os, at vi fik sejren. Det har vi hungret efter i meget lang tid, og det med lige at få tre point skal gerne være startskuddet til noget større.