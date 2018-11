Mål-Pål havde glemt sit tilnavn

Norske Pål Alexander Kirkevold var tilbage på banen og i rollen som målscorer, da Hobro tirsdag aften tabte i ottendedelsfinalen i Sydbank Pokalen med 4-2 til OB.

Bare ti minutter var der gået, inden nordmanden lagde bolden i rusen.

Angriberen stemplede ind med det, man nærmest kan kalde et signaturmål fra hans side, da han sendte bolden over i det fjerne målhjørne med venstrepoten kort efter, han blev skiftet ind i pokalnederlaget til OB.

Og så kunne tilskuerne på DS Arena ellers igen svare på spørgsmålet: Hvad rimer på mål? - med et rungende: Pål!

- Ja, der er næsten gået så lang tid, at jeg helt havde glemt, at det var de kaldte mig. Men Mål-Pål lyder helt bestemt dejligt, siger nordmanden.

Jubel efter scoringen til 3-2. Jonas Brix-Damborg, Hobro IK (12), Pål A. Kirkevold, Hobro IK (10), Christian Cappis, Hobro IK (18) og Jesper Bøge, Hobro IK (3). Foto: Henrik Bo

- Det er ikke noget, venner og familie går og kalder dig til daglig?

- Nej, det er trods alt ikke, lyder det med et smil fra nordmanden, der dog var ærgerlig over, at han skulle gøre comeback i et nederlag.

- Det er aldrig rart at tabe, og nu er vi ude af pokalturneringen, og det er jeg selvfølgelig ked af. Men det var rart at være tilbage på banen igen. Umiddelbart har kroppen det fint efter kampen, men jeg må tage den tid, det tager, at komme tilbage på 100 procent. Vi skal ikke risikere noget, og så må jeg springe en kamp over eller nøjes med 45 minutter, hvis det er det, der skal til, siger Pål Alexander Kirkevold.