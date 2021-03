Målbylden er intakt i Vendsyssel: - Det går imod os i øjeblikket

FODBOLD:Én gang. Det er kun lykkes en enkelt gang for Vendsyssel at score i 1. division i år. Gennem fem kampe er nordjyderne således uden sejr i landets næstbedste række.

En af de spillere, der har kæmpet med at prikke bolden bag stregen, er Mikkel Agger. Den erfarne angriber med masser af divisionsmål bag sig kom til flere chancer mod Skive i søndagens bundbrag. Men de gik aldrig i Vendsyssels retning.

- Det har været lige ved og næsten hele året. Hver dag arbejder vi på at blive skarpere og komme til endnu flere chancer. De ting kigger vi på hver eneste dag. Med lidt skarphed og tur i det kunne vi have puttet én ind i dag. Men vi skal også skabe mere, siger den 28-årige angriber.

Han erkender, at frustrationen er ved at vokse i truppen, der tre gange har tabt med ét mål i år - og altså kun er blevet løbet over ende af HB Køge efter vinterpausen.

- Det er jo mekanismerne i fodbold. Den her berømte byld vil bare ikke prikkes hul på. Så det er da frustrerende, at det går imod os i øjeblikket. Men der er ikke andet for end at tage arbejdshandskerne på og arbejde benhårdt. Så skal vi nok få point, lyder det fra ham.

Selvom der nu er ét point ned til Kolding og to ned til Skive på 1. divisions nedrykningspladser, er Mikkel Agger ikke bekymret.

- Troen er den samme som hele tiden. Vi vidste jo godt, at den kamp var vigtig, men det er trods alt kun tre point. Vi skal møde både Skive og Kolding to gange. Det var en streg i regningen, men der er masse at spille om, fastholder han.

Skive vandt på et mål af den 36-årige angrebsveteran Thomas Dalgaard.