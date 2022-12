Målet er DM-medaljer i Thisted

THISTED:2022 blev lukket med et 1-2-nederlag for FC Thy-Thisted Q's vedkommende. Modparten i årets sidste kamp var Brøndby IF. Rækkens nummer to.

Med nederlaget er der nu 13 point mellem Brøndby på andenpladsen og FC Thy-Thisted Q på fjerdepladsen. Med den afstand in mente er det svært at forestille sig, at thyboerne kan indhente holdet fra den københavnske Vestegn i forårets 10 runder.

- Vores helt klare målsætning for foråret bliver at vinde bronzemedaljen. Der er ingen tvivl om, at det vil være en stor bedrift. Jeg tror, afstanden til Brøndby er blevet for stor, men vi vil naturligvis gå efter at overhale Fortuna, siger Peer Lisdorf, træner for FC Thy-Thisted Q.

- Det kan godt være, at vi er et stykke efter HB Køge og Brøndby i tabellen, men rent spillemæssigt kan jeg se, at vi er kommet tættere på HB Køge, Brøndby og Fortuna. Det er blandt andet også derfor, at vi skal have en ambition om at gå efter bronzemedaljen i forårets kampe, påpeger Peer Lisdorf.

Han kan se tilbage på et efterår, der har understreget, at FC Thy-Thisted Q råder over nogle af kvindeligaens største profiler i skikkelse af keeper Maja Bay Østergaard og de to målmaskiner Rikke Dybdahl og Malene Sørensen. Alle tre er blandt de bedste spillere i den bedste danske række.

- Det er et meget godt udgangspunkt, når du har rækkens to topscorere og en af de bedste keepere. Så har du noget at arbejde ud fra. Derudover har vi en række spillere, der alle har rykket sig enormt positivt her i efteråret. En spiller som Vibeke Andersen er for eksempel blevet en profil i ligaen. Mange var bange for, hvordan det ville se ud, da vi vinkede farvel til Beate og Agnete Marcussen i sommerpausen, men dem har vi bare erstattet med nogle af vores egne, siger Peer Lisdorf.

Rent spillemæssigt er der også en fremgang at spore for Lisdorf, der kan se, at spillet med bolden er blevet forbedret over de seneste måneder.

- Vi er stadig dygtige til at spille direkte. Men vi er blevet bedre til at holde fast i bolden og bygge spillet mere roligt op, når det er den bedste mulighed for os, siger Peer Lisdorf.

FC Thy-Thisted Q kan se frem til en pokalkvartfinale hjemme mod HB Køge som forårets første store højdepunkt. Det bliver fokuspunktet, når spillerne møder ind til årets første træning 9. januar.

- Vi skal prøve at bygge videre på den udvikling, der har vist, at spillerne er kommet i bedre fysisk forfatning, siger Peer Lisdorf.