Målet er røde lamper til stor ishockeyfolkefest

AALBORG:Aalborg Pirates og de tre andre Final4-deltagere har onsdag åbnet for billetsalget til det stort anlagte stævne, der får deltagelse af landets fire p.t. bedste ishockeyklubber.

Det bliver Gigantium, der danner ramme om stævnet, der afvikles 17.-18. februar, og der er visse forventninger bundet op på denne sæsons Final4-stævne, da den seneste udgave trak fulde huse.

- Jamen vi håber, at vi igen kan fylde hallen op to dage i træk. Målet er, at vi får samlet 10.000 mennesker over de to dage, som stævnet strækker sig over. Vi har allerede fået positive tilkendegivelser fra de tre andre klubber i forhold til at forhåndsbooke billetter, siger Aalborg Pirates' direktør Lars Laursen.

- Vi har lavet et program med alt lige fra veteran-hockey til en stor koncert om lørdagen. Programmet er stort set på plads. Det eneste vi mangler at få afklaret er, hvem der skal levere koncerten denne gang, siger Lars Laursen, der forrige gang kunne byde på koncert med Infernal.

Hos Aalborg Pirates er man klar over, at det kan blive en udfordring at få folk i hallen, hvis ikke piraterne er en del af lørdagens kampprogram, men det kan en koncert være med til at afhjælpe. På samme måde har man også forsøgt at skabe de bedste muligheder for at få folk i hallen om fredagen, da den første semifinale er skubbet fra klokken 17 til en kampstart klokken 18.

- Det skal gerne være med til at gøre det muligt for flere at nå til Aalborg. Nu er Frederikshavn ikke med i år, så det kan godt koste lidt på tilskuersiden, da de kom med mange tilskuere sidste gang, men vi er dog glade for, at de andre klubber har det til fælles, at de normalt nyder stor tilskueropbakning, så vi håber på, at vi sammen kan skabe en folkefest, siger Lars Laursen.

De øvrige deltagere er Herning Blue Fox, Sønderjyske og Odense Bulldogs. Særligt sidstnævnte har lagt sig i selen for at skabe maksimal fynsk fremmøde til stævnet.

- Vi har da en stille drøm om, at vi kan stille 400-600 fynske fans og sponsorer til fredagens kamp, og så må vi se, om vi kan spille os i finalen, siger Odenses direktør Nielsen.

Den tidligere sportschef i Vendsyssel FF har trukket på sit nordjyske netværk for at sammensætte et interessant program for klubbens sponsorer.

- Vi har blandt andet tilbudt en to-dages-tur, hvor vi har en del indslag. Det indebærer blandt andet foredrag med Jan Larsen, der skal fortælle om Aalborg Håndbolds vækst-rejse, og så skal de også møde Lynge Jakobsen, der kommer og fortæller nogle anekdoter, siger Ole Nielsen.

Én ting er sponsoropbakning og et spændende program for en sponsortur. Noget helt andet er en spirende hockey-interesse i Odense.

- Vi fornemmer en stor interesse for at komme med til Final4-stævnet. Det er trods alt et par år siden, at Odense senest har været med, så vores to fangrupperinger er begge godt i gang med at arrangere tiltag. Derfor tror jeg også, at vi kan mønstre et flot fremmøde i Aalborg, siger Ole Nielsen, der glæder sig over, at Aalborg Pirates har imødekommet ønsket om en senere kampstart til den første af de to semifinaler.

- Det er stort, at Aalborg har set stort på at spille sin egen kamp i prime time for at tilgodese os og Herning. Det viser meget godt, hvilken god ånd det her arrangement er blevet planlagt i mellem de fire klubber, siger Ole Nielsen.

Mens Odense Bulldogs og Herning Blue Fox spiller den første semifinale, så spiller Aalborg Pirates og Sønderjyske den anden semifinale.