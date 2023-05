Målfarlig forsvarsspiller skal videre til sommer

HJØRRING:For små to måneder siden var Tobias Anker uhyre tæt på at skifte Vendsyssel FF ud med norsk fodbold og Sarpsborg, men lørdag fik Vendsyssel igen grund til at glæde sig over, at den 22-årige forsvarsspiller stadig bærer vendelboernes hvide trøje.

Tobias Anker scorede det første mål, da Vendsyssel FF med 2-0 over FC Helsingør hentede den anden sejr i træk i Nordicbet Ligaens oprykningsspil og dermed konsoliderede fjerdepladsen.

- Det er altid dejligt at score, men jeg havde gerne scoret et par stykker mere i dag, for det var der chancer til. Nu er jeg oppe på seks mål, og forhåbentlig kommer der flere i de sidste kampe, siger Tobias Anker.

Lørdagens kamp var et billede på Tobias Ankers sæson. Han var en evig trussel på de offensive dødbolde, og i den anden ende udgjorde han en meget solid duo med Mads Greve i Vendsyssel FF's centrale forsvar.

Trods sin position som forsvarsspiller er Tobias Anker på tredjepladsen på Vendsyssel FF's interne topscorerliste.

- Det har været en helt vild fed sæson. Udover mig selv var der nok ikke mange, der havde regnet med, at jeg kunne levere sådan en sæson, så det er bare dejligt at vise omverdenen, hvad jeg kan, siger Tobias Anker.

Det kastede som nævnt i marts meget konkret interesse af sig fra Sarpsborg, der spiller i den bedste norske række. Skiftet kollapsede dog kort før den norske transferdeadline, da Sarpsborg ikke kunne registrere flere udenlandske spillere i sin trup.

- Der var måske lige fem minutter, hvor jeg var skuffet, men ellers synes jeg, at jeg har håndteret det fint. Vi spillede allerede kamp dagen efter, hvor jeg spillede en god kamp. I stedet for at se det som noget negativt har jeg forsøgt at vende det til noget positivt. Det er fedt, at der er klubber derude, der vil have mig, og jeg skal vise mig godt frem, så der kommer endnu bedre klubber på banen, siger Tobias Anker.

Mens Tobias Anker scorede til 1-0, bankede Lasse Steffensen det sidste søm i FC Helsingørs kiste med scoringen til 2-0. Foto: Bente Poder

For trods det kollapsede skifte lakker Tobias Ankers tid i Vendsyssel FF formentlig mod enden. Sommerens transfervindue er endnu en mulighed for at få indfriet en fælles målsætning.

- Jeg tror, at klubben og jeg er ret enige om, at jeg skal videre, hvis der opstår en mulighed, der passer begge parter. Jeg regner med, at jeg skal have nogle samtaler med nogle forskellige klubber, og så må vi se, hvad der passer mig bedst. Det er svært at sige på forhånd, siger Tobias Anker, der kom til Vendsyssel FF fra FC Midtjylland før denne sæson.

Kontrakten med Vendsyssel FF gælder indtil næste sommer.

- Planen er, at jeg skal videre, men i fodbold ved man aldrig, og hvis det ikke sker, er jeg selvfølgelig klar til at spille videre her, siger Tobias Anker.

Sikkert er det, at Tobias Anker og Vendsyssel FF spiller sæsonens sidste hjemmekamp næste lørdag, hvor oprykningsjagtende Hvidovre kommer på besøg.