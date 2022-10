Målfarlig Vendsyssel-angriber er blevet joker: - Det har jeg det lidt blandet med

FODBOLD:Med fem scoringer i de første tre kampe var Lasse Steffensen det helt varme navn i Vendsyssel FF i starten af sæsonen.

Det medførte interesse fra superligaklubben AC Horsens, der dog på transfervinduets sidste åbningsdag droppede et forestående køb af Vendsyssel-angriberen for i stedet at hente Simon Makienok.

Siden er Lasse Steffensen også blevet overhalet i Vendsyssels angriberhierarki af Wessam Abou Ali, der tilmed har overtaget førstepladsen på holdets interne topscorerliste. Lasse Steffensen er begyndt på bænken i de seneste fire kampe og har måttet tage til takke med en rolle som en indflydelsesrig indskifter.

- Jeg har det lidt blandet med den rolle. Jeg vil selvfølgelig gerne starte inde hver gang, men jeg synes til gengæld, at jeg har været god til at gøre en forskel, når jeg er kommet ind. Det er også dejligt at kunne løfte holdet på den måde, men som sagt vil jeg helst starte inde.

- De, der har spillet, har gjort det godt, og jeg kan selvfølgelig også godt forstå, at det er svært at skifte ud på holdet, når man eksempelvis lige har vundet over Vejle, siger Lasse Steffensen.

Skuffelsen over det kiksede skifte til AC Horsens er han kommet sig over.

- Jeg fik måske en lille nedtur, da det skete, men jeg synes, at jeg ret hurtigt har fået snuden tilbage i sporet, siger Lasse Steffensen, der scorede tre af sine indtil nu seks sæsonmål i sæsonpremieren mod Hillerød.

Nordsjællænderne er modstanderen igen lørdag, hvor Vendsyssel skal forsøge at følge op på 5-1-sejren fra det første indbyrdes møde.

- Ja, det gik rimelig godt i den kamp. Jeg havde en god dag, mens deres forsvar måske ikke havde den bedste dag. Jeg ved ikke, om det er, fordi de ligger specielt godt til mig, siger Lasse Steffensen.

Nu hvor Lasse Steffensen ikke kom i Superligaen med AC Horsens, kan han måske i stedet komme det med Vendsyssel FF.

Med syv point i de seneste tre kampe mod Vejle, SønderjyskE og Helsingør har vendelboerne for alvor meldt sig ind i topstriden i Nordicbet Ligaen.

- Vi taler faktisk slet ikke oprykning. Vores mål er at komme i top-seks, og når vi forhåbentlig har nået det mål, kan vi sætte os et nyt, siger Lasse Steffensen.

Vendsyssel FF's udekamp mod Hillerød fløjtes i gang lørdag klokken 14.