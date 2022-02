Målfest da håndboldfans igen fik lov at fylde tribunerne i Aalborg - og Mors-Thy kunne ikke følge med

HÅNDBOLD:Der var målfest, da Aalborg Håndbold søndag eftermiddag tog imod Mors-Thy Håndbold i mændenes liga, og det var hjemmeholdet, der havde det sjovest foran 4212 tilskuere.

De danske mestre vandt kampen 37-32 hjemme i Sparekassen Danmark Arena efter føring 20-19 ved pausen. Det var aalborgensernes anden sejr på tre dage efter ligaens genstart, og Stefan Madsens tropper konsoliderede dermed andenpladsen i rækken.

Mors-Thy, der spillede den første ligakamp siden 17. december, ligger med nederlaget fortsat på 12. pladsen - lige over nedrykningsstregen i HTH Herreligaen.

De to hold manglede begge fire spillere på grund af sygdom og skader, men det afholdt dem ikke fra at starte kampen i et højt og træfsikkert tempo. Hverken Mikael Aggefors i Aalborg-målet eller Rasmus Henriksen hos Mors-Thy fik fat i noget i kampens første 10 minutter, men gæsterne lavede et par tekniske fejl, der blev straffet, så Aalborg kunne bringe sig i front 10-6.

Kristian Bjørnsen udplacerer Rasmus Henriksen en af i alt seks gange i kampen. Foto: Henrik Louis

Den hjemvendte svenske europamester Lukas Sandell skød med skarpt for hjemmeholdet, men efter en svag indledning skruede Rasmus Henriksen op for charmen i målet. Et par fine dobbeltredninger gav nogle nemme kontrascoringer fra Bjarke Christensens hænder.

Samtidig havde nordvestjyderne stor held med at finde Axel Frantzen på stregen, og efter 20 minutters spil var Aalborg Håndbolds føring skrumpet ind til 14-13.

Simon Gade kom på mål hos hjemmeholdet i slutningen af første halvleg, men han fik ikke for alvor fat i noget, og de aalborgensiske favoritter førte blot 20-19 ved pausen.

Dermed var kampen helt åben før de sidste 30 minutter, men blot seks minutter inde i anden halvleg måtte Mors-Thy-træner Niels Agesen trykke på timeout-knappen ved stillingen 25-21 til hjemmeholdet.

Kampfakta: Aalborg Håndbold - Mors-Thy H. 37-32 (20-19) Stillinger undervejs: 5-2, 10-6, 14-13, 17-15, (20-19), 25-21, 27-25, 35-29 Mål, Aalborg: Lukas Sandell 8, Henrik Møllgaard 6, Kristian Bjørnsen 6, Nikolaj Læsø 6, Sebastian Barthold 4, Jesper Nielsen 4, René Antonsen 2, Mikael Aggefors 1 Mål, Mors-Thy: Bjarke Christensen 9, Erik Toft 4, Axel Franzen 4, Tim Sørensen 4, Mads Hoxer 4, Kasper Lindgren 2, Lasse Pedersen 2, Marcus Midtgaard 2, Emi Hansson 1. Udvisninger: Aalborg 1, Mors-Thy 3 Tilskuere: 4212 VIS MERE

Simon Gade diskede op med flere gode redninger, og kontraspillet sad skarpt hos aalborgenserne, og efter at have kørt med næsten samme bagkæde hele første halvleg kom der nye kræfter på banen hos Mors-Thy, der ikke holdt samme højt niveau.

Straks efter timeouten satte Henrik Møllgaard bolden i nettet til 26-21 - Aalborgs første femmåls-føring i kampen- og den kom nordvestjyderne aldrig tilbage fra.

Kampen knækkede definitivt 10 minutter før tid, da en af i alt 11 redninger fra Simon Gades hænder banede vejen for, at Nikolaj Læsø kunne udbygge hjemmeholdets føring til 35-29. Derfra var det cruise control for mestrene.