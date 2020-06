Målfest, da Thisted FC slog Frem i 2. division

FODBOLD:Thisted FC hentede onsdag aften den anden sejr på stribe i 2. divisions oprykningsspil. Hjemme på Sparekassen Thy Arena blev traditionsklubben Frem besejret med 3-2 i et underholdende opgør.

Yao Dieudonne bragte Thisted foran allerede i det 7. minut, men Paul Ngongo Iversen udlignede for gæsterne, inden det første kvarter var rundet.

Laurits Bust Sørensen sørgede for en Thisted-føring på 2-1 ved pausen, og anden halvleg var kun få minutter gammel, da Nicolai Laursen øgede til 3-1 for hjemmeholdet.

Frem fik først reduceret til 3-2 i det 90. minut ved Daniel Pedersen, så Thisted skulle ikke holde stand længe, før de tre point var i hus.

Med sejren avancerer Bo Thomsens mandskab til femtepladsen i oprykningsspillet. De er dog uden chance for at blande sig helt i topppen. Næste opgave for thyboerne er på lørdag ude mod topholdet FC Helsingør.