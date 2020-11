Målfest glæder Aalborg-chef: - Vi skal have fart i kampene

HÅNDBOLD:Søndag scorede Aalborg Håndbold hele 25 mål i første halvleg mod TMS Ringsted. Selvom anden halvdel af kampen gik roligere for sig for de forsvarende mestre, der vandt 39-24, er der mange mål i aalborgenserne for tiden.

Det er ikke en tilfældighed, hvis man spørger cheftræner Stefan Madsen.

- Vores spillestil lægger bare op til, at vi gerne vil have mange angreb. Vi gør alt, hvad vi kan, for at skabe fart i kampen ved hjælp af vores kontrafase. Det giver mange angreb og mange muligheder for at skabe en masse mål, siger cheftræneren.

Kontramål var der også masser af mod TMS Ringsted. Det skyldtes blandt andet, at Simon Gade i Aalborg-målet flirtede med en redningsprocent på 50 gennem kampen.

- Når den defensive del er intakt, og Simon eller "Agge" (Mikael Aggefords, målvogter, red.) står, som de gør, bliver det let for os at køre nemme kontramål. Vi får en del af de lette mål mod Ringsted og dræber dermed kampen ret hurtigt, siger Mark Strandgaard.

Han blev Aalborgs mest scorende spiller med syv mål. I anden halvleg fik venstrefløjen ellers en del tid på bænken, da Stefan Madsen rystede posen.

- Vi har mange spillere, der kan afgøre kampe og kunne gøre det for andre hold. Der er mange om buddet, og alle byder sig til, når chancen kommer. Det gør også, at pilen peger i den rigtige retning i forhold til at lave mange mål, siger Strandgaard.

Fordelingen af tid på halgulvet blandt spillerne skyldes også et tæt kampprogram. Allerede onsdag venter Veszprem i Champions League.

- I forhold til at fordele vores ressourcer er jeg meget glad for, at de spillere, der måske ikke har set banen så meget på det seneste, kommer ind og viser, at de er, hvor de skal være og er skarpe. Det er flot, siger cheftræner Stefan Madsen.