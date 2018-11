Målfest: Hobro ude af pokalen efter forrygende underholdning

Fredag aften var det ikke just underholdende, da Hobro tabte i Superligaen med 1-0 på udebane mod OB.

Tirsdag aften stødte de to mandskaber så sammen igen i Sydbank Pokalen, og her skal jeg love for at publikum fik noget for entrekronerne.

En OB-føring på 1-0 ved pausen blev nemlig forvandt til en underholdende målfest i anden halvleg, da OB endte med at vinde 4-2, og fynboerne går dermed videre til kvartfinalen i Sydbank Pokalen.

Det var et forrygende langskud af Casper Nielsen, der bragte gæsterne foran inden pausen, men i det første kvarter af anden halvleg eksploderede kampen.

Hobro havde benyttet pausen til at sætte den tilbagevendte Pål Alexander Kirkevold og også Vito Hammershøj-Mistrati på banen, og det gav med det samme resultat.

Det var dog Sebastian Grønning, der fik udlignet, da han flot vandt flere dueller i feltet, inden han til sidst prikkede den forbi Sten Grytebust.

Glæden varede dog bare et minut, for så havde Casper Nielsen scoret på en endnu et langskud, hvor Adrian Kappenberger i målet ikke så helt heldig ud.

Og to minutter senere blev det også 3-1, da Jens Jakob Thomasen fulgte op på et blokeret skud og sparkede målet til 3-1 fladt i nettet.

Hobro fik dog håb igen bare få minutter senere. Efter en pause siden foråret gjaldede tilråbene til Mål-Pål igen ud over DS Arena, da nordmanden sendte et flot langskud over i krydset.

Men med 16 minutter igen afgjorde gæsterne kampen. Hobro ville gerne have frispark, da Jonas Damborg var i en duel. Hobro ville gerne have frispark, men dommeren lod spillet fløjte, og da Damborg så sendte en tilbagelægning direkte hen i fødderne på Anders K. Jacobsen, så lobbede angriberen bolden over den fremadstormende keeper.

Og så havde OB vundet en særdeles underholdende kamp.

Pokalkamp mellem Hobro IK og OB på DS Arena i Hobro. Foto: Henrik Bo

