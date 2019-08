Målfest på Bjerget: DS-hold satte Vendsyssel i gang

FODBOLD: I 450 minutters fodbold havde Vendsyssel FF ikke været foran - ja, faktisk havde slet ikke scoret et mål.

Men det blev der for alvor lavet om på onsdag aften på Bjerget i Kjellerup, hvor Vendsyssel vandt kampen i Sydbank Pokalens 1. runde med hele 9-0.

Der var kun spillet lige godt et minut, da Tiémoko Konaté satte målfesten i gang med et lækkert spark fra kanten af feltet, hvor han fandt frem til det fjerne hjørne.

2-0 blev det ved Ali Messaoud, der profiterede på en stor fejl i Kjellerup-defensiven og sikkrer sparkede bolden i kassen.

Og så begyndte det at blive tid fo lækkerierne. Først var det Konaté, der viste sin enorme hurtighed på en dybdeold i højresiden, hvor han hentede 10 meter på sin modstander og sendte bolden ind foran mål, hvor Emmanuel Ogude kom glidende og sendte bolden op i nettaget.

Og så ville Wessam Abou Ali lige vise, at han er kommet til Vendsyssel, da han sendte bolden i kassen med sådan et brag, at gårsdagens tordenvejr blev en anelse misundelig. Angriberen dundrede bolden op i krogen fra kanten af feltet.

5-0 blev det ved Emmanuel Ogude, og så ville midtbanespilleren Rasmus Vinderslev også på talven kort før pausefløjtet efter en dødbold. Bolden rullede omkring stregen, og linjevogteren besluttede sig for, at den var inde.

I anden halveg kunne Vendsyssel give debut til både Solomon Safo-Taylor og Christoffer Boateng, men det var andre spillere, der fortsatte målfesten til at starte med

Først kunne Emmanuel Ogude noteres for sit sit tredje mål, da han satte bolden fladt under keeperen, og Wessam Abou Ali scorede sit andet mål efter en dødbold.

Men så blev det tid for den spændende ghaneser Safo-Taylor, der afdriblede to mand og satte bolden op i krydset til 9-0.

Vendsyssel møder Vejle på hjemmebane i næste runde af Sydbank Pokalen. Foreløbig skal de tage de gode takter med sig til søndagens hjemmekamp i NordicBet LIgaen mod Hvidovre.