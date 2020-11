Målkongen Okore: - Jeg skal have ny plads på holdet

FODBOLD:Jores Okore er ikke ligefrem kendt for at være en målkonge igennem karrieren, og sådan har det heller ikke været i AaB.

Men lige nu rider forsvarsspilleren på en bølge, og onsdag aften kom han igen på tavlen efter en dødbold - nøjagtig som det var tilfældet i fredagens superligasejr i Randers.

- Jeg har jo tydeligvis spillet den forkerte plads i hele min karriere, lyder det med et stort grin fra forsvarsspilleren efter 2-1-sejren over AB fra 2. division i pokalturneringen.

- Jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde i min karriere har scoret to kampe i træk. Så er vi i hvert fald tilbage i ungdomsrækkerne, men det er da meget fedt, siger Jores Okore.

Den første træffer udlignede AB’s tidlige føringsmål, da AaB formåede at fastholde bolden efter et hjørnespark. Daniel Granli headede den ned for fødderne af Tom van Weert, der sparkede helt forbi bolden, men bag ham kom Jores Okore trampende og tæskede bolden i netmaskerne.

AB reklamerede for offside, men linjevogteren holdt flaget nede.

To kampe i træk

Målet markerede den anden kamp i streg, hvor AaB scorer i kølvandet på en dødbold.

- Vi har nogle hjørnespark, der er svære at cleare, og derfor har vi tre store drenge fået at vide, at vi skal blive i feltet så længe som muligt for at skabe ravage, og det er vi lykkes med et par gange. Om den kommer til hovedet eller til fødderne, så skal den bare i kassen, siger forsvarsspilleren.

- VI havde en periode for halvandet års tid siden, hvor vi var gode på dødbolde, og nu er det som om, at det er ved at komme igen. VI skaber en del chancer på det i øjeblikket, og det er kun positivt, siger Jores Okore.

AaB kunne have scoret væsentligt flere mål i AaB, men måtte nøjes med de to.

- Spillemæssigt ville vi da godt have scoret et par stykker mere, men vi tog, hvad de gav os, og det var det vigtigste. Vi skabte faktisk en del gode muligheder, så jeg synes egentlig godt, at vi kan tillade os at være tilfredse, siger Okore.

AaB-spillerne kan nu glæde sig over halvanden uges kamppause - i hvert fald dem, der ikke er med diverse landshold. Næste opgave er en hjemmekamp mod FC Nordsjælland søndag 22. november i Superligaen.