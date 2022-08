Målløse Hobro mangler erfaren angriber

FODBOLD:Hobro løb søndag ind i sæsonens første nederlag, da oprykkerne fra Næstved vandt 2-0 på hjemmebane. Her kom nordjyderne bagud efter ti dårlige minutter i første halvleg, hvilket man aldrig kom tilbage fra.

1. divisionsmandskabet formåede nemlig ikke at komme til tilstrækkelige chancer og fik aldrig reduceret i Næstved. Dermed har holdet kun scoret ét mål gennem sæsonens tre første kampe.

- De første kampe har vi ikke scoret voldsomt mange mål, men kigger man yderligere tilbage på træningskampene, så slutter vi af med at tre mål to kampe i streg. Vi scorede også fire mål i Køge (i sidste sæsons sidste kamp, red.) med de samme spillere. Men det er en del af spillet, som vi skal kigge på. Defensiven har set fin ud, så vi vil gerne score nogle flere mål, siger cheftræner Martin Thomsen.

- Vi har nogle fine angribere, synes jeg. Vi skaber måske lidt for få chancer til dem. Vi kommer ikke til det det store, og det er et fortjent nederlag, tilføjer han.

Til kampen i Næstved havde Mads Hvilsom været et godt kort at have på hånden for Martin Thomsen. Men den erfarne angriber var ikke klar til søndagens divisionsopgør, efter han udgik fra pokalkampen mod Vejgaard tidligere på ugen.

- Mads har en lille pause nu her fra en gene, som han døjer med. Han er ude af træningen i en uges tid for at lave noget sammen med fysioterapeuten, så han kan komme tilbage, siger Martin Thomsen og slår fast, at det ikke ligner en længere pause.

Trods det andet nederlag i kalenderåret og en udfordring med målkontoen er cheftræneren stadig fortrøstningsfuld omkring projektet, som han for alvor fik gang i gennem foråret, hvor Hobro udelukkende tabte til Esbjerg i turneringsregi.

- Når man taber en fodboldkamp, er det aldrig rart, og de negative ting kommer oftest frem. Men vi skal huske, at vi kun har tabt to kampe i år. Vi skal kigge på, hvad vi skal gøre anderledes i nogle dele af spillet, men det skal ikke ødelægge vores momentum, slår cheftræneren fast.

Hobro har fire point efter en sejr over FC Helsingør og en uafgjort mod HB Køge i sæsonens første to runder af NordicBet Ligaen.