Målløse White Hawks skuffer mod bundhold

ISHOCKEY:Frederikshavn White Hawks tabte skuffende med 0-3 ude mod Rødovre Mighty Bulls fredag aften.

Målfarlige Lucas Andersen var ikke med på grund af sygdom, ligesom Oliver Anker, Jeppe Vinther, Tadeas Galansky og Christopher Mulberg heller ikke var at finde blandt White Hawks-spillerne. Og topscorens fravær kunne tydeligt mærkes, da det ikke lykkedes nordjyderne at score ét eneste mål i kampen.

Til gengæld havde Mads Larsen fundet sin vej tilbage i truppen, og han var derfor taget med klubben til Rødovre, men det hjalp ikke klubben yderligere.

Frederikshavnerne fik en drømmestart, da hjemmeholdet startede ud med at give høgene et straffeslag efter blot to minutter, da kaptajn Jesper Jensen blev lagt ned på vej mod Rødovre-målet. Den rutinerede forward formåede dog ikke at sætte pucken i nettet, og derfor lykkedes det ikke gæsterne at bringe sig hurtigt foran.

I anden periode fik hjemmeholdet en mulighed i powerplay, hvor det overraskende var gæsterne fra Frederikshavn, der havde et godt pres, men White Hawks-spillerne var lige så uskarpe som hjemmeholdet selv.

Rødovre Mighty Bulls - Frederikshavn White Hawks 3-0 Periodecifre: 0-0, 1-0, 2-0 Mål: 1-0 Brady Vail (35. minut), 2-0 Oliver Kjær (47. minut), 3-0 Brendan Harms (60. minut) Udvisningsminutter: Rødovre 2, Frederikshavn 6 VIS MERE

Dog var det tyrene, der fik skudt festen i gang, da Emeli Räsänen lavede en stor personlig fejl, som gjorde det muligt for Brady Vail at spille sig igennem og score til 1-0.

Med 40 sekunder tilbage af perioden havde hjemmeholdet også en stor mulighed for at få udbygget sin føring til 2-0, men Mathias Seldrup kom i vejen.

I tredje periode kom høgene godt godt fra start, og det lignede, at cheftræner Jari Pasanen havde givet holdet en opsang i pausen.

Men et pucktab kostede frederikshavnerne momentum, og det var i stedet hjemmeholdet, der endnu en gang kunne juble, da Oliver Kjær satte pucken ind til 2-0.

Selvom White Hawks gav den alt, hvad de havde i kampens sidste minutter, lykkedes det aldrig for nordjyderne at få skudt hul på Rødovre-målmanden. Og med målmanden taget ud var det i stedet hjemmeholdet, der kunne sætte punktum på kampen med en scoring i tomt mål til 3-0 med få sekunder tilbage.

Derfor måtte gæsterne tage skuffede hjem med et nederlag på 3-0. Næste gang, de drager til Sjælland for at spille, bliver det mod Rungsted Seier Capital 30. november.