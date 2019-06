Målmand og midtbanespiller på plads i truppen

JAMMERBUGT: Jammerbugt FC har forlænget kontrakterne med to spillere i divisionstruppen. Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

De to er målmand Emil Kobberup og midtbanespilleren Bayen Fenwick.

Emil Kobberup har bidt sig fast i det blå bur.

Jammerbugt er derfor særligt glad for at have sikret sig sin sidste skanse for resten af året.

– Emil har i første omgang forlænget frem til jul, hvor han skal have afklaret sin studiefremtid. Det er en god sidste skanse, vi har i Emil, siger træner Bo Zinck om sin målmand til til klubbens hjemmeside jammerbugtfc.dk.

– Jeg er super glad for, at klubben og jeg har fået enderne til at mødes i en forlængelse, siger Emil Kobberup.

Bayen Fenwick fortsætter i Jammerbugt FC.

Engelske Bayan Fenwick kom til Jammerbugt FC i vinterpausen og er siden faldet godt til i truppen, hvor det i sidste halvdel af foråret også er blevet til mere og mere spilletid.

Nu har midtbanespilleren, der tidligere har været i bl.a. Crystal Palace, forlænget sit ophold i de danske divisioner og vil således fortsat være at finde i den blå trøje den kommende sæson.

– Jeg er faldet rigtig godt til i klubben og elsker at være sammen med holdet. Det føles virkelig som at være hjemme nu, siger englænderen til klubbens hjemmeside jammerbugtfc.dk.

– Bayan har haft en fin læretid det første halve år og er faldet godt til i både truppen og på efterskolen, hvor han går, siger træner Bo Zinck om englænderen, der oprindeligt var central midtbanespiller, men også kan spille på kanten.