Målmand rejste sig, da Aalborg sikrede semifinalepladsen: - Jeg har været rasende på mig selv

KOLDING:Simon Gade fik en personlig oprejsning, da Aalborg Håndbold med en 28-26-sejr på udebane over KIF Kolding onsdag aften sikrede sig en plads i DM-semifinalerne.

Aalborg Håndbolds målmand kom fra Kolding med en redningsprocent på 35, og fik på den måde revancheret sig efter en skidt præstation i nederlaget mod Skjern for halvanden uge siden.

- Det gik fint i dag, men jeg havde også rigtig gode arbejdsbetingelser. Det var dejligt med en god kamp, for jeg har mildest talt været rasende på mig selv over, hvad jeg leverede i Skjern. Den kritik, jeg fik efter den kamp, var sgu helt berettiget, siger Simon Gade.

Aalborg Håndbolds cheftræner, Stefan Madsen, glædede sig over, at Simon Gade fik høstet selvtillid onsdag aften.

- Det var dejligt, at han fik fortalt kritikkerne, at han er, hvor han skal være. Vi er alle sammen vores egne største kritikere. Det gælder også for Simon, men i Skjern var der også andet, der ikke hang sammen. Vi var ikke dygtige nok defensivt, og det gav vores målmænd dårlige betingelser. Heldigvis genfandt vi et godt samarbejde mellem forsvar og målmand i dag, siger Stefan Madsen.

Trods en glimrende målmandspræstation blev Aalborg Håndbold presset til det yderste onsdag aften, for især i første halvleg var der alt for mange fejl i angrebsspillet.

- I første halvleg smed vi for mange bolde væk, og jeg tror, at vi fik fem kontrascoringer imod os. Så er det svært at føre ved pausen, men jeg synes, at vi var bedre end Kolding i dag. At vi så ikke vandt med 10, var helt forventet, for vi har det altid svært hernede, siger Simon Gade.

Henrik Møllgaard og Aron Pálmarsson kunne takke de medrejsende fans for støtten efter den vigtige sejr i Kolding. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Aalborg Håndbolds hold var onsdag aften forstærket af Sebastian Barthold, Aron Pálmarsson, Jesper Nielsen og Kristian Bjørnsen, der var tilbage efter skadespauser. De tre første bidrog med 13 af Aalborgs mål, mens Kristian Bjørnsen i de døende sekunder brændte den eneste afslutning, han kom frem til.

- Det betyder rigtig meget, at de er tilbage. En ting er det spillemæssige, men det giver også noget energi og dynamik, at vi næsten er samlet hele flokken igen, siger Stefan Madsen.

De mange skadesproblemer i Aalborg Håndbold i løbet af foråret havde dog måske indflydelse på, at angrebsspillet var noget hakkende onsdag aften.

- Vores udfordring er ikke den enkelte spillers kvalitet, men at vi mangler noget kontinuitet og indforståethed, fordi flere spillere har været inde og ude. Derfor er der ingen tvivl om, at det også bliver benhårdt arbejde i de kommende kampe, selv om jeg selvfølgelig håber, at vi også kommer til at vise teknisk flot håndbold, siger Stefan Madsen.

Sejren i Kolding sikrede Aalborg Håndbold en plads i semifinalerne, og nu kommer de to sidste hjemmekampe mod Ribe-Esbjerg og Skjern til at afgøre, om det også bliver til en førsteplads i puljen.

- Vi skal helt sikkert gå efter den førsteplads og få hjemmebanefordel i semifinalerne. Det er det, som de sidste to kampe handler om, slår Simon Gade fast.

Næste opgave for Aalborg Håndbold er på lørdag hjemme i Sparekassen Danmark Arena mod Ribe-Esbjerg.