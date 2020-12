Målmand scorede seks gange, da Vendsyssel fik point efter halvanden måneds pause

HÅNDBOLD:For første gang i halvanden måned kom Elitesport Vendsyssel lørdag i kamp i herrernes 1. division i håndbold, og uafgjort 31-31 på udebane mod Team Sydhavsøerne betød, at vendelboerne også kunne glæde sig over sæsonens fjerde point.

Det kunne dog være blevet til endnu mere, for Vendsyssel var i teten i store dele af kampen og førte 10 minutter før tid med 28-24.

- Ser man på, at vi ikke har spillet kamp i halvanden måned, og at vi var uden to af vores faste bagspillere, tror jeg, at vi havde solgt den for et point på forhånd.

- Som kampen udviklede sig, kan vi selvfølgelig godt være ærgerlige over, at vi ikke fik begge point, men omvendt stod vi til sidst og fik uafgjort efter at have scoret på straffe i sidste sekund. Det point skal vi tage med, for det var et meget fortjent point, mener Elitesport Vendsyssel-træner Morten Holmen.

Vendelboerne profiterede af, at Team Sydhavsøerne i store perioder af kampen spillede syv mod seks, så Vendsyssel-målmand Marcus Raakjær hele seks gange kunne kaste bolden ned i hjemmeholdets tomme mål.

- Deres syv mod seks-spil havde vi bare helt styr på, og Marcus reddede også nogle fine bolde, så vi kunne straffe dem. Marcus brændte endda to afslutninger, så han kunne være blevet delt topscorer i dag, siger Morten Holmen, der var meget imponeret over sit holds præstation i Maribo.

- Jeg anede ikke, hvor vi stod før kampen, og vi havde problemer med rigtigt at skifte ud, men hatten af for de her gutter. De kæmper uanset corona, eller hvad der nu bliver smidt efter os, siger Morten Holmen.

Elitesport Vendsyssel har nu fire point op til TM Tønder på den rigtige side af nedrykningsstregen, men Vendsyssel har to kampe i hånden.

- Men vi kan ikke tillade os at kigge for langt frem i øjeblikket i den situation, der er, for hvem ved, om vi spiller håndbold i morgen. Alle skal bare kunne se, at vi synes, at det er fedt, at vi får lov at spille håndbold igen, og når sæsonen er færdig om to dage eller tre måneder, må vi kigge på tabellen, siger Morten Holmen.