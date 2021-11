Målmand vender hjem til Mors-Thy

HÅNDBOLD:Svend Rughave vender tilbage til sin barndomsklub, når han fra næste sæson skifter til Mors-Thy Håndbold.

Den 20-årige målmand, der fik sin håndboldopvækst hos HF Mors, har skrevet under på en kontrakt gældende fra 1. juli 2022 og tre år frem, fortæller Mors-Thy i en pressemeddelelse.

- Jeg har fulgt Mors-Thy Håndbold lige så længe, jeg kan huske, og jeg har hele tiden haft drømmen om at vende hjem og spille her. Så da muligheden bød sig, og det gav god mening, i forhold til hvor jeg er nu i min karriere, var jeg ikke i tvivl.

- Efter en del år ude har jeg fundet ud af, hvad der betyder noget for mig. Nu kommer jeg tilbage til en klub, som jeg kender og tilbage til min familie, og jeg håber, at jeg via den tryghed og kontinuitet kan tage et langt træk i min udvikling, være mere stabil og udvikle mig til en profil. Jeg glæder mig til at være med til at bygge noget nyt op og drømmer om at lave resultater med Mors-Thy Håndbold, siger Svend Rughave.

I Mors-Thy skal Svend Rughave danne et ungt målmandspar med Rasmus Henriksen, når Rasmus Bech efter denne sæson skifter til SønderjyskE.

- Det har været vigtigt at finde en til vores målmandsduo, hvor begge er givet forudsætninger for at udvikle sig, og efter at mødt Svend Rughave er jeg overbevist om, at det er et godt match. Han og Rasmus Henriksen er to forskellige målmandstyper, og de vil kunne supplere hinanden godt i målet.

- Svend virker meget bevidst om, hvad der har betydning for ham, og han kan se sig selv i Mors-Thy Håndbold over længere tid - det går godt i tråd med vores strategi om at fastholde spillere i en længere periode for at skabe kontinuitet. Og så synes jeg at det er en cadeau til vores miljø og til klubben, at spillere, som har spillet i større klubber end Mors-Thy Håndbold, vælger os til, lyder det fra cheftræner Niels Agesen.

Svend Rughave spiller i denne sæson for Lemvig-Thyborøn, som har lejet ham i Skjern Håndbold.