Målmands-duel bliver nøglen til DM-guld

HÅNDBOLD:En af nøglerne for Aalborg Håndbold til at slå Bjerringbro-Silkeborg i DM-finalen er at vinde målmandsduellen. Det gjorde aalborgenserne i den grad i onsdagens første finale i Jutlander Bank Arena, der blev vundet 37-34.

Mikael Aggefors hev 15 redninger frem og parerede 32 procent af de skud, der blev sendt imod ham, mens konkurrenten Johan Sjöstrand blot kom i vejen for syv af aalborgensernes skud.

- Det var en travl men også sjov kamp at stå. Det giver bare noget ekstra, når publikum er tilbage, forklarer Aggefors.

I første halvleg fik svenskeren dog ikke fat i så meget, men her fungerede aalborgensernes forsvar heller ikke optimalt.

- Vi følte, at vi var et halvt skridt efter dem i mange situationer, og det synes jeg, vi fik rettet i pausen. Mine arbejdsforhold blev markant bedre i anden halvleg, og samtidig scorede vi nærmest efter behag, og begge dele hjalp mig også til at finde roen i målet, forklarer Mikael Aggefors.

Aalborg Håndbold kan sikre sig DM-guldet allerede på tirsdag, når turen går til Silkeborg, og målmanden har ingen ambitioner om at skulle ud i en tredje finalekamp.

- Vi mangler kun ét point for at blive mester, og lige nu tænker jeg kun på, at vi skal afgøre det i kamp to.

Mens Bjerringbro-Silkeborg fik forsvarsspecialisten Klaus Thomsen knæskadet i den første finale, slap Aalborg Håndbold tilsyneladende med skrækken, da playmaker Felix Claar i slutfasen røg i brædderne og måtte modtage behandling.

- Vi har mange dygtige spillere, men Felix har været en virkelig vigtig spiller for os i hele sæsonen, og jeg tror nok, han skal komme på benene til på tirsdag. Vi mangler kun nogle få men til gengæld vigtige kampe, påpeger Mikael Aggefors.