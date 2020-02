Målmands mirakler sikrede Aalborg Håndbold ny Champions League-sejr

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold fortsætter den imponerende pointstime i Champions League, hvor holdet allerede er sikker på at gå videre til til 1/8-finalerne.

Søndag aften blev de nærmeste rivaler fra Celje nedkæmpet med 28-24 på hjemmebanen Jutlander Bank Arena. Dermed holder de danske mestre fast i fjerdepladsen i puljen - to point foran storholdet Flensburg-Handewitt.

Kampen var dog ingen skønhedsåbenbaring, og trods Aalborg-føringer på seks mål i begge halvlege blev det alligevel spændende i slutfasen, hvor slovernerne flere gange var ét mål fra at få kontakt.

Det blev afgørende, at Kristian Sæverås i aalborgensernes mål stod en helt fantastisk kamp, og allerede fra første minut var nordmanden i fokus. I en rodet første halvleg kunne holdkammeraterne se måbende til, mens Sæverås i perioder tog næsten alt.

Aalborg Håndbold mod Celje i Champions League. Foto: Peter Broen

Aalborg Håndbold eget angrebsspil var dog i perioder stressset og fejlfyldt, men det var der altså råd til. Hjemmeholdet trak via en stærk kontraperiode fra til 9-3, men siden dalede kvaliteten i forsvaret og dermed opbakningen til Sæverås.

Slovenerne åd sig en smule tilbage, inden Magnus Saugstrup med en sidste sekunds scoring sørgede for 13-9-føring til aalborgenserne ved pausen.

Anden halvleg startede med et par nye flotte redninger fra Kristian Sæverås, og seks-måls føringen fra første halvleg blev hurtigt genetableret til 18-12.

Men angrebsspillet kom aldrig rigtig til at flyde for Aalborg Håndbold, og Celje fik igen spist sig tættere på. En udvisning til Benjamin Jakobsen blev dyr, for to scoringer i tomt net betød at Aalborg-føringen nu kun var foran 23-22 ved 12 minutter igen.

Buster Juul sørgede på straffekast for aalborgensisk føring 25-23 med syv minutter igen på haluret, og efterfølgende diskede Kristian Sæverås op med en redning. Janus Smarason brød igennem i den modsatte ende og øgede til 26-23.

Celje fik reduceret til 26-24 med fire minutter igen, og havde det ikke været for en fantastisk dobbeltredning på straffekast fra Kristian Sæverås med to minutter igen, kunne det være endt anderledes.

I stedet scorede Mark Strandgaard til 27-24 med halvandet minut igen, og da slovenerne så smed bolden væk med ét minut tilbage, kunne de 4614 tilskuere ånde lettet op. Omar Ingi Magnusson lukkede og slukkede til slutresultatet 28-24.

Aalborg Håndbold næste kamp i Champions League er på lørdag på udebane mod kroatiske Zagreb.