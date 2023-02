Målmandslegende kæmper for at gøre Vendsyssel håndboldsulten

VENDSYSSEL:Efter knap to en halv måned i direktørstolen i herrehåndboldklubben Elitesport Vendsyssel er Mogens Krogh ikke i tvivl.

- Det har virkelig været en fornøjelse at se, hvordan tingene rent sportsligt peger i den rigtige retning. Samtidig er der en virkelig god træningskultur, og faciliteterne i Idrætscenter Vendsyssel i Vrå er på liganiveau. Derfor tror jeg også på, at vi kan slå rødder.

Den tidligere landsholdsmålmand i fodbold samt sportsdirektør i fodboldklubben Vendsyssel FF føler på ingen måde, at han er kommet på udebane i håndboldens verden.

- Mekanismerne med at få en sportsorganisation til at køre og finde økonomiske samarbejdspartnere minder meget om det, jeg kommer fra. Men det er klart, at økonomien er kraftigt nedskaleret i en 2. divisionsklub, og pengene hænger bestemt ikke på træerne, påpeger den 59-årige vendelbo.

Elitesport Vendsyssel er en overbygning mellem Frederikshavn fI og Hjørring Håndbold, mens man på ungdomsniveau også har Vrå/Børglum IF med ombord.

Elitesport Vendsyssel (i blåt) har ingen ambitioner om på noget tidspunkt at kunne udfordre Aalborg Håndbold. Det har været en vigtig præmis for den nyansatte direktør, Mogens Krogh. Foto: Torben Hansen

- Vi skal have skabt et elitemiljø på et så højt niveau, at de unge håndboldspillere ikke føler sig tvunget til at flytte væk fra landsdelen for at få deres ambitioner indfriet. Vi skal et skridt op i fødekæden, forklarer Mogens Krogh, der erkender, at det bliver et langt og sejt træk.

- Elitesport Vendsyssel er født ind i en pandemi, og kendskabsgraden til vores produkt er stadig forholdsvis lav. Derfor forsøger vi at opskalere på markedsføringsdelen for at øge kendskabsgraden til, hvad vi er for en størrelse. Vi bygger stille og roligt på, men vi skal kæmpe hårdt for hver eneste krone, og vi skal hele tiden have et vågent øje på omkostningsniveauet, påpeger håndbolddirektøren.

Elitesport Vendsyssels førstehold ligger aktuelt og kæmper om oprykning til 1. division, men selvom det også er ambitionen at rykke op, er det ikke en forudsætning, at det skal ske nu.

- Men på sigt vil vi være en top 20-klub i Danmark, og det svarer til, at vi etablerer os i midten af 1. division. Havde klubben nu haft en målsætning om, at man ville op og udfordre Aalborg Håndbold, så var jeg ikke startet i direktørjobbet, for det ville være urealistisk, fastslår Mogens Krogh.

Den tidligere toptræner Morten Arvidsson har fra denne sæson fået ansvaret for Elitesport Vendsyssels førstehold i 2. division. Foto: Torben Hansen

Elitesport Vendsyssels oprykningsskæbne kan meget vel blive besejlet fredag 24. februar, når holdet på hjemmebane i Hjørring møder oprykningskonkurrenterne fra Nørre Djurs HK.

- Det bliver en fantastisk vigtig og spændende kamp, og derfor arbejder vi også på at skabe nogle ekstraordinært gode rammer omkring den. Det håber jeg, at vi kan melde noget mere ud om i løbet af få dage, siger direktøren hemmelighedsfuldt.

Klubben spiller på skift sine hjemmekampe i Hallen Park Vendia i Hjørring, i Idrætscenter Vendsyssel i Vrå og i Arena Nord i Frederikshavn.

- Når vi er et samarbejde mellem to store byers klubber, vil jeg gerne have, at vi viser produktet frem begge steder. Indtil videre er interessen størst, når vi spiller i Hjørring, men vi håber, at vi i endnu højere grad kan aktivere ungdomsspillerne i FfI og Hjørring Håndbold til at bakke op fra tribunerne, siger Mogens Krogh.