Målmandstalent stopper i Mors-Thy

HÅNDBOLD:Mors-Thy Håndbold siger efter denne sæson farvel til det 20-årige målmandstalent Nicklas Graugaard.

Det fortæller klubben i en pressemeddelelse.

- Jeg har i mine tre år i klubben været igennem en rigtig god udviklingsproces, som også har givet mig et smut til Skive fH. Nu er tiden så kommet til, at jeg skal forlade klubben for alvor og stå på egne ben.

- Mors-Thy Håndbold har betydet meget for mig, da jeg også har spillet mange af mine ungdomsår her, og derfor håber jeg på, at det ikke bliver et farvel, men et på gensyn, siger Nicklas Graugaard.

Ifølge sportschef i Mors-Thy Håndbold, Henrik Hedegaard, siger klubben farvel til en talentfuld spiller.

- Nicklas Graugaard har været igennem en stor udvikling de seneste år. Specielt i forbindelse med sit lejeophold hos Skive fH, og her i efteråret har vi set Nicklas blomstre, og han har vist os, hvad han kan præstere, når han leverer på højeste niveau, siger han.