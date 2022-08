Målmandstræner: Jeg synes ikke, det er synd for Theo

FODBOLD:- Min største bekymring var, da spillerne samledes rundt om ham og Theo lagde hovedet på Ross' skulder. Da tænkte jeg godt nok, at uha han virker ramt - og min tanke var om han nu bryder grædende sammen.

Sådan lyder det fra målmandstræner Poul Buus, der i en årrække har herset med AaBs lovende målmandstalent Theo Sander, der søndag fik sin debut som den yngste målmand nogensinde i fodboldens superliga med sine blot 17 år og fem måneder.

Og en debut, der efter bare to minutters spil bød på en dyr fejl, da Theo Sanders forsøg på et udspark blev blokeret af Randersspilleren Filip Bundgaard, der kom imellem og ekspederede bolden i nettet til 1-0 for Randers FC. Et mål, der betød, at AaB led et nederlag på netop 1-0.

Theo Sander foretog i minutterne efter sit drop fine aktioner - endda med venstre fod, som ifølge målmandstræner Poul Buus er hans mindre gode fod. Ernst Van Norde/Ritzau Scanpix

Men Poul Buus kunne efterfølgende konstatere, at den unge målmand langt fra brød sammen, og Buus har fortsat kæmpe tiltro til sin målmandsprotegé.

- Theo rejser sig jo ved det træ, han er faldet ved. Allerede få sekunder efter fejlen, spiller han jo gode bolde ud med sin venstre fod, der faktisk er hans mindre gode fod. Så han løser det faktisk selv. Og så spiller han jo i øvrigt en ganske glimrende kamp resten af tiden med fine redninger undervejs, konstaterer målmandstræneren.

I pausen havde Poul Buus dog lige fat i Theo Sander, mens spillerne bevægede sig ud i omklædningsrummet.

- Jeg konstaterede, at det, der var sket, kunne vi ikke gøre så meget ved, og så måtte vi fokusere på, hvordan vi skulle spille anden halvleg, forklarer Poul Buus.

Efterfølgende har målmandstræneren mandag lavet en række "tags" i kampen - små klip, hvor han sammen med Theo Sander kigger på, hvad der var godt, og hvad der måske var knap så godt.

- Jeg ville da godt have været foruden de to første klip, men sådan er det. Man laver fejl og på den post kan det koste. Og vi er nødt til at snakke om både det gode og det knap så gode i en kamp. Det har vi så haft en ærlig snak om, og eftersom jeg har arbejdet med Theo, allerede siden han som 10-11-årig kom ind i vort talentarbejde og helt frem til nu, så kan vi snakke ærligt om alting. Han får lov at komme af med det, han synes, og jeg kommer af med det, jeg synes, konstaterer Poul Buus.

Han understreger, at når kampene kører, så er det ikke vigtigt for ham, at Theo Sander blot er 17 år og fem måneder gammel.

Selvfølgelig var cheftræner Lars Friis og sportschef Inge Andrê Olsen samt helt til højre målmandstræner Poul Buus skuffede efter kampen. Men Buus mener ikke, at det var synd for Theo Sander, at han fejlede. Det er et vilkår, når man er målmand på superliganiveau, siger Poul Buus Foto: Ernst Van Norde/Ritzau Scanpix

- For mig er han en superligamålmand, ganske vist ikke med så meget erfaring, og derfor var det også vigtigt at få sagt, at medspillerne skulle stoppe med at ynke ham. Jeg synes ikke, det er synd for ham. Det er risikoen, når man spiller keeper på det her niveau. Laver man en fejl, er der afregning ved kasse 1. Det er vilkårene, og det håndterer Theo også, siger Poul Buus.

- Theo får jo også meget kredit, når han laver gode redninger og indgreb, og dem var der heldigvis også en hel del af senere i kampen, fastslår målmandstræneren.

Der var da også flest gode klip fra kampen med Theo.

- Dem har vi set igennem og fået en ærlig snak om. Og efterfølgende har jeg selvfølgelig også sagt til Theo, at han bare kunne ringe, hvis der var noget han havde behov for at tale om, men det var der ikke, siger Poul Buus.

Målmandstræneren kalder Theo Sander for en særdeles moden ung mand - både som person, som menneske, men bestemt også som målmand.

- Jeg er overhovedet ikke bange for at bringe ham i spil igen. Han har jo trænet med superligatruppen siden han var bare 15 år. Det måtte jeg skubbe lidt på for at få lov til, for der var mange, der syntes, at han jo bare var en dreng. Men de gode lærepenge får han jo gevinst af nu - selv om han da lavede en stor fejl, konstaterer målmandstræneren.

- Der er ingen mirakelkur ovenpå den slags fejl. Vi arbejder ufortrødent videre, og Theo er et målmandstalent helt ud over det sædvanlige, og det er ikke mig, der rejser ham efter sådan en fejl. Det gør Theo selv. Og når vi fejler, så fejler vi sammen. Så er det også mig som træner, der fejler, og så retter vi op på det sammen, fastslår Poul Buus.