Målmangel plager stadig Hobro

HOBRO:Hobro IK løb ind i et velkendt problem, da en stime på fem kampe uden nederlag fredag aften blev stoppet af HB Køge, der vandt 1-0 på DS Arena.

I de fleste facetter af spillet var Hobro ellers det bedste hold, men det er ikke uden grund, at himmerlændingene nu kun har scoret 8 gange i sæsonens første 16 kampe.

- Det er fodbold, når det gør mest ondt. Vi fortjente ikke bare et, men tre point. De producerede ikke én chance i åbent spil i hele kampen, men det må man sige, at vi gjorde. Desværre manglede vi den sidste skarphed og kvalitet, og det er ærgerligt, for vi kan være glade for mange ting bortset fra resultatet. I spillet med bolden var det noget af det flotteste, vi har præsteret i denne sæson, siger Hobro-træner Martin Thomsen.

Især Victor Bak Jensen og Laurs Skjellerup misbrugte store chancer i fredagens kamp og understregede dermed Hobros problem med at score mål.

- Jeg tror ikke, at det er selvtilliden, der mangler, for til træning banker de dem ind, men det er jo klart, at historien bliver, at vi ikke kan score, når vi ikke formår at udnytte de muligheder, vi skabte i dag. Vi producerede jo ikke bare få flere, men mange flere muligheder, end HB Køge gjorde i dag.

- Jeg ved, det klinger hult lige nu, men jeg er ikke nervøs for, at vi nok skal komme til at score nogle flere mål. Vores offensive spillere er kommet tilbage fra skader og kommer i bedre og bedre form, og det går forhåbentlig ud over Hillerød om en uge, siger Martin Thomsen.

Med 0-1-nederlaget til HB Køge måtte Hobro ikke bare sande, at holdet tabte for første gang i seks kampe. Det var også første gang i den periode, at der blev scoret mod himmerlændingene.

- Vi holdt dem fra chancer, men så scorede de på hjørnespark, hvor vi ellers har været sindssygt stærke. Det var vel første gang i 10 måneder, at vi indkasserede et mål på den måde. Det var bare sådan en dag.

- Vi er selvfølgelig trætte af, at vi lukkede mål ind, for vi havde gerne forlænget den stime, og præstationen var også til det. Vi kan ikke bruge resultatet til noget, men vi må tage præstationen med videre, for der var mange gode ting, siger Martin Thomsen.

Hobro runder næste lørdag efterårssæsonen af med en udekamp mod Hillerød.