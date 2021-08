Målscorer blev AaB's yngste debutant i 10 år: - Det viser bare, hvor meget de tror på mig

FODBOLD:For de fleste AaB’ere var det formentlig som en dag på kontoret, da det tirsdag aften blev til en sejr på hele 13-0 over Serie 1-holdet Fyns Internationale Ungdomsklub Odense (FIUK) i anden runde af Sydbank Pokalen.

Sådan forholdt det sig imidlertid slet ikke for Oliver Ross. I en alder af bare 16 år fik han sin debut for AaB’s førstehold, og han kvitterede med to af nordjydernes scoringer.

- Det var fedt at få scoret i min debut, selv om det sagt med al respekt for modstanderen var i sådan en kamp. Det var vigtigt for mig at vise, hvem jeg er, og at jeg kan være målfarlig.

- Overordnet var det vel en fin debut for mig. Jeg lykkedes med nogle ting, men der var også fejl. Det vidste jeg, der ville være, men jeg er glad for min debut, og at vi vandt, siger Oliver Ross.

I en alder af 16 år og 325 dage er han den yngste AaB-debutant siden Lucas Andersen, der i 2011 fik sin første kamp for AaB i en alder af 16 år og 174 dage.

- Det er da vanvittigt fedt. At jeg får chancen i en så ung alder viser, hvor meget klubben og Martí (cheftræner Martí Cifuentes, red.) tror på mig. Det her giver mig selvfølgelig mere blod på tanden, så nu glæder jeg mig bare til at arbejde videre, fortæller Oliver Ross, der har trænet kontinuerligt med hos AaB superligahold den seneste måneds tid.

AaB gav i anden halvleg også officiel førsteholdsdebut til højrebacken Casper Gedsted, og udover det kunne cheftræner Martí Cifuentes glæde sig over en helt igennem professionel indsats fra sine udvalgte.

- Vores tilgang til kampen var, som jeg ønskede, at den skulle være. Jeg har stor respekt for den her turnering og for modstanderen i dag, og den måde, man viser respekt på, er ved at have samme tilgang til den her kamp, som vi ville have til alle andre kampe, siger Martí Cifuentes.

Selv om modstanden selvfølgelig var til at overse fra det fynske Serie 1-hold, tog han ikke hjem uden læring.

- Der var spillere, der ikke har spillet så meget, som fik vist sig frem. Andreas Hansen havde ikke meget at lave, men han viste, at han er en kvalitetsmålmand, og Anders Hagelskjær fik igen vist, at han er klar, når vi har brug for ham. Oliver Ross fik også vist, at han er et stort talent, siger Martí Cifuentes.

