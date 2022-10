Målsulten eks-topscorer i centrum i skør AaB-kamp

FODBOLD:Med 14 superligakasser var han AaB's topscorer i sidste sæson, men efter sommerferien leder Louka Prip fortsat efter den første scoring i landets bedste fodboldrække.

Mandag fik han dog vist, at han stadig ved, hvor målet står, da han nettede to gange i en skør reserveholdskamp, som Silkeborg vandt 6-4 på Jysk Park.

- Som offensiv-spiller var det en fed kamp at spille, for vi scorede en masse mål og havde chancer nok, siger Louka Prip.

Han kunne have scoret endnu flere mål, men brændte en friløber og et straffespark undervejs mod Silkeborg.

- Jeg tænkte, at jeg ville sparke straffesparket midt i målet, men så fik den lige et gram for meget, så den ramte overliggeren. Det var ikke så godt, men heldigvis scorede jeg efterfølgende direkte på frispark, så det var vel okay, konstaterer Louka Prip.

Eks-topscoreren måtte senest starte på bænken, da AaB spillede 1-1 mod OB i Superligaen, så det var fint for ham at sende et lille signal til trænerstaben.

Louka Prip (tv.) og Milan Makaric fandt begge netmaskerne mandag. Sidstnævnte serber brændte dog også en gigantisk mulighed tæt under mål. Arkivfoto: Lars Pauli

- Jeg fokuserer på at gå ud på banen og vise mig frem ved at spille mit spil. Andet kan jeg ikke gøre, siger Prip, der var godt tilfreds med AaB's første og sidste halve time af mandagens reserveholdskamp.

- I momenter synes jeg, at vi var gode til at spille ud af Silkeborgs pres og køre bolden rundt. Men i den mellemliggende periode lavede vi alt for mange fejl, som de straffede hårdt, erkender han.

AaB's assistenttræner Oscar Hiljemark, der styrede holdet i mandagens reserveholdskamp, vidste efter 4-6-nederlaget dårligt, om han skulle græde eller grine.

- Der sker mærkelige ting i starten af anden halvleg, hvor vi ikke var skarpe nok i vores forsvarsspil, og det straffede de med tre hurtige mål. Men siden kom vi stærkt tilbage og skabte jo chancer nok til at få uafgjort eller sågar vinde.

- Det vigtigste var dog, at mange fik minutter i benene, og at vi ikke fik nogen skader. Der var også flere fine individuelle præstationer - blandt andet fra Louka Prip, konstaterer Oscar Hiljemark.

Daniel Granli gjorde comeback efter halvanden måned uden kamptræning. Nordmanden spillede som planlagt de første 45 minutter og leverede et solidt indtryk. Også midtbanespilleren Malthe Højholt leverede en fin indsats.