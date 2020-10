Mads Christiansen æder konkurrencen: - Jeg er holdets mand

HÅNDBOLD:Det er ikke blevet til ret megen spilletid i angrebet for Aalborg Håndbolds Mads Christiansen i denne sæson. Nyerhvervelsen Lucas Sandell har sat sig tungt på højrebacken, og tirsdag aften scorede svenskeren otte gange i sejren på 36-33 ude over Fredericia i Håndboldligaen.

- Jeg vil altid gerne spille mere og ser da mig selv som en tovejs-spiller. Men jeg må også bare sige, at Lucas (Sandell, red.) har gjort det virkelig virkelig flot, og derfor er det naturligt, at han får lang snor, siger Mads Christiansen.

Mads Christiansen i samtale med assistenttræner Arnór Atlason under tirsdagens kamp. Foto: Bente Poder

Mads Christiansen skød på mål tre gange i sejren over Fredericia. Én gang scorede han i tomt net, mens han de to andre gange ramte undersiden af overliggeren. Og derfor kommer veteranen heller ikke til at banke på cheftræner Stefan Madsens dør i morgen - for at kræve mere spilletid i angrebet.

- Der er jeg holdets mand og glæder mig over, at jeg bidrager til vores forsvarsspil. Jeg er trods alt ikke så subjektiv omkring mig selv, at jeg ikke se det, når en holdkammerat gør det så godt, som Lucas Sandell har gjort det, fastslår han.

Mads Christiansen får formentlig også hænderne fulde med at skærpe Aalborg Håndbolds forsvarsspil, når de på lørdag får besøg af GOG til en tidlig topkamp i Jutlander Bank Arena.

Mads Christiansen stjæler her bolden fra en Fredericia-spiller i anden halvleg af tirsdagens kamp. Foto: Bente Poder

- Det kommer til at kræve noget mere af os, for de har set rigtig skarpe ud på det seneste og får ligesom os vundet deres kampe. Men vi havde en rigtig god oplevelse mod GOG i Super Cup-finalen i starten af sæsonen, og det skal vi tage med og studere, hvad vi gjorde godt der.

Mads Christiansen glæder sig i øvrigt over, at der nu er hele fire dages pause inden topkampen. Der er faktisk en dag mere, end holdet har haft til at restituere i på det eneste.

- Vi skal have mønstret så mange kræfter som muligt, for det bliver endnu en kamp i et opskruet tempo. Der kan vi forhåbentlig igen nyde gavn af vores brede trup, men nu skal vi først hjem og have fødderne lidt op, fastslår han.